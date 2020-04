Confinement, l’OMS recommande de jouer aux jeux vidéo

L’OMS encourage aujourd’hui les populations confinées à jouer à Animal Crossing New Horizons. Et plus particulièrement les jeux vidéo dans son ensemble bien sûr. Ainsi, une compagne mondiale a été lancée avec de grands studios sous le nom de « Play Apart Together ». Une réaction contradictoire au vue de la précédente campagne de lutte contre l’addiction aux jeux vidéo. Cependant, cet encouragement aux jeux vidéo s’explique au vu des conditions de vie résultantes du COVID-19.

L’OMS vous encourage à jouer aux jeux vidéo

Une lutte partagée pour promouvoir la distanciation sociale

Depuis le 28 mars 2020, Activision Blizzard et Zynga ont lancé avec l’OMS la campagne de sensibilisation Play Apart Together (jouons chacun chez soi). Pour cela, les éditeurs délivrent des messages, récompenses ou même évènements directement dans leurs jeux. Ceux-ci se concentrent principalement sur les mesures de distanciation sociale recommandées.

L’un des hauts représentants de l’OMS, Ray Chambers, déclare que cette initiative pourrait sauver « des millions de personnes ». Il complète en annonçant que « Les éditeurs de jeux encourageront les joueurs à rester à distance et à observer d’autres mesures de sécurité, dont l’hygiène des mains ». De plus, celui-ci ajoute sur Twitter que « Nous sommes à un moment crucial pour évaluer les retombées de cette pandémie« . Celui-ci finit en déclarant que « Les entreprises de l’industrie des jeux ont une audience mondiale – et nous encourageons tout le monde à #PlayApartTogether. Plus de distanciation physique + d’autres mesures aideront à aplanir la courbe + à sauver des vies » .

We’re at a crucial moment in defining outcomes of this pandemic. Games industry companies have a global audience – we encourage all to #PlayApartTogether. More physical distancing + other measures will help to flatten the curve + save lives. https://t.co/QhX0ssN0lH — Ray Chambers (@RaymondChambers) March 28, 2020

Cette démarche semble cependant un peu contradictoire avec les précédentes campagnes de sensibilisation autour des jeux vidéo menées par l’OMS. En effet, l’organisme avait déjà en juin 2018 reconnu l’addiction aux jeux vidéo comme maladie mentale. Celui-ci définissait cette addiction comme une perte de contrôle, une priorité agressive au jeu par rapport aux autres activités ainsi que la poursuite de l’activité malgré des conséquences négatives sur sa vie.

Animal Crossing New Horizons, l’égérie vidéo ludique de ce confinement

Bien évidemment, le jeu Animal Crossing New Horizons est le must-have de ce confinement. Pouvoir sortir de chez soi, se balader, rencontrer du monde, attraper, collectionner, vendre… Vous pouvez faire pléthore de choses dans ce jeu. Celui-ci sera votre compagnon idéal face à l’ennui ou même l’anxiété. Si vous venez à vous lancer dedans, n’hésitez pas à découvrir nos 10 astuces à connaître, apprendre comment gagner plus de clochettes et découvrez les insectes et poissons d’avril.

OMS, un combat digital intensif

En vue du coronavirus, l’Organisme Mondiale de la Santé continue sa politique de communication digitale intensivement. Effectivement, nous avions appris précédemment la mise en place d’un chatbot WhatsApp informatif à propos du coronavirus. En plus de cela, une application vient d’être mise en place. Objectif, montrer les bonnes pratiques à avoir durant cette période de pandémie, lutter contre les fake news, en apprendre plus grâce à une FAQ et être au courant des dernières informations majeures. En tout cas, une chose est sûre, l’OMS travaille d’arrache-pied pour faire passer les bons messages et endiguer la propagation du virus.

N’hésitez pas à utiliser tous ces services afin de limiter la propagation de mauvaises informations et la panique.