Animal Crossing New Horizons, les nouveaux insectes et poissons d’avril

Tous les mois, un roulement de poissons et d’insectes s’effectue dans Animal Crossing New Horizons. On voit ainsi partir quelques espèces pour en voir arriver de nouvelles. Afin de vous aider à compléter votre collection personnelle ou celle de Thibou, nous avons répertorié toutes les évolutions du mois d’avril. Découvrez ainsi dans notre article les bestiaux qui nous quittent, les nouveaux arrivants et ceux qui ont encore quelques jours devant eux avant de disparaitre de l’hémisphère sud.

Animal Crossing New Horizons – Les insectes et poissons du mois d’avril

👋 Ce n’est qu’un au revoir

Marpho Bleu – Bouvière – Clione – Dai Yu – Esturgeon – Perche Jaune – Poisson Lanterne

Et voilà, c’est fini pour eux. On espère que vous avez bien pensé à chasser ces sept espèces durant le mois de mars. Dans le cas contraire, il faudra soit attendre leur période de réapparition, soit s’amuser à changer l’heure de sa console ou bien les demander à des amis. Les plus grandes pertes au niveau financier restent le Morpho Bleu (4 000 clochettes), Dai Yu (10 000 clochettes) et l’Esturgeon (10 000 clochettes). On dit aussi au revoir à la Bouvière, la Clione, la Perche Jaune ainsi que le Poisson Lanterne.

🦋 Les nouveaux insectes du mois d’avril

Ce n’est pas moins de 10 nouvelles espèces d’insectes qui viennent compléter le bestiaire d’Animal Crossing New Horizons. Les nouveaux invités à apparaitre sont la sauterelle Acrida Cinerea, la Puce, le Bupreste, la Punaise d’Eau Géante, la libellule Anax Napolitain ainsi que les papillons Agrias (rare), Attacus Atlas (rare) Chrysiridia Rhipheus (rare), Graphium Sarpedon et le Troides Brookiana (rare). Leur valeur de rachat à la boutique Nook varie entre 200 et 3 000 clochettes.

Chrysiridia Rhipheus – Attacus Atlas – Troides Alexandrae – Agrias – Graphium Sarpedon

Acrida cinerea – Punaise d’Eau Géante – Puce – Anax Napolitain – Bupreste

🐟 Les poissons d’avril

Du côté des poissons, on dénombre pas moins de 10 nouveaux spécimens. Nous avons tout d’abord l’arrivée de l’Écrevisse, l’Hippocampe, la Tortue Serpentine, le Néon Bleu ainsi que le Guppy. Et comme plus on est de fous plus on rit, le Poisson-Clown fait aussi son apparition avec le Poisson-Scorpion, le Poisson-Papillon, le Poisson-Chirurgien et la Fondule Barré. Entre 200 et 5 000 clochettes vont seront offertes pour le rachat des différentes espèces citées.

Tortue Serpentine – Poisson Chirurgien – Poisson Clown – Poisson – Papillon Poisson Scorpion

Fondule Barré – Guppy – Hippocampe – Néon Bleu – Écrevisse

⏳ Dernier mois pour ces espèces dans Animal Crossing New Horizons

Et bien évidemment, le passage au mois de mai fera s’éclipser un petit nombre de bestiaux. C’est donc les poissons et insectes à pécher ou fileter en priorité durant ce mois. La Limande, le Marlin Bleu et le Thon seront les trois poiscailles qui nous quitteront. Suivi de la disparition de la célèbre Tarentule avec sa magnifique valeur de revente de 8 000 clochettes l’unité.

Thon – Marlin Bleu – Limande – Tarentule

Pour découvrir les lieux, horaires d’apparition et valeur en clochette de toutes ces espèces, rendez-vous sur le site AC Online.

Crédit photo – AC Online