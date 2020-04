Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Honor 30S, Mario sur Switch et OnePlus 8. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Honor 30, iPhone 9 et Microsoft Office. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

L’iPhone 9 devrait bientôt être disponible

En mars 2016, Apple a introduit l’iPhone SE. Le smartphone est une reprise de l’ancien design de l’iPhone 5S avec des spécifications techniques qui se rapprochent d’un iPhone 6S. L’appareil avait pour avantage d’avoir un tarif bien plus avantageux que les autres iPhone. D’après des rumeurs, Apple pourrait reprendre ce concept avec l’iPhone 9. Celui-ci devrait reprendre le design de l’iPhone 8 tout en profitant de composants internes de l’iPhone 11 notamment au niveau de la puce A13. Aujourd’hui, nous apprenons que sa sortie serait très proche.

En effet, d’après 9to5Mac, BestBuy aurait reçu des coques de la marque Urban Armor avec la mention « New iPhone 4.7″ 2020 ». l’iPhone 2020 mentionné par la coque serait probablement le prochain iPhone 9. D’ailleurs, l’enseigne aurait reçu comme consigne de ne pas les mettre en vente avant le dimanche 5 avril prochain. On pourrait ainsi penser que cette date correspondrait à celle de la sortie de l’iPhone 9. Comme pour l’iPad Pro 2020 et les Airpods Pro et peut-être les prochains iPhone 12, Apple pourrait donc sortir cet iPhone sans une conférence dédiée. Cet iPhone coûterait aux alentours des 489€ en serait disponible en argent, gris sidéral et rouge. (modifié)



Une conférence de présentation pour les Honor 30 et 30 Pro en avril

Pour contrecarrer l’embargo imposé par les États-Unis, le groupe Huawei voit grand et élargis sa gamme de smartphones aussi bien Huawei avec le P40 qu’Honor avec le Honor 30S ce lundi. Seulement disponible en Chine pour le moment, le 30S possède un large écran LCD de 6,5 pouces et s’axe lui aussi sur la photographie avec 4 capteurs photo, dont un principal de 64 MP. Concernant les Honor 30 et 30 Pro, ils ont déjà fuité en partie sur la toile. Le Honor 30 se doterait du même appareil photo que le P40. Ces derniers seront présentés par Honor la 15 avril en Chine et probablement durant le moi de mai en. Le temps pour les rumeurs de proliférer comme à l’accoutumée.

Microsoft Office revient en force avec une salve de nouveautés

Cette année, Microsoft ne lésine pas et annonce sans cesse de nouvelles mises à jour. Cette fois-ci, c’est Office 365 qui est concerné et devient Microsoft 365. A grands coups d’Intelligence artificielle, Microsoft rend sa suite plus intelligente et assiste encore mieux ses utilisateurs : aide à la rédaction en temps réel, conseils d’élocution lors d’un discours, diapositives pré-optimisées… Office, Powerpoint, Excel et encore Teams sont dopés et deviennent encore plus pratiques à utiliser, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel. Notamment, la connexion à un compte bancaire pour suivre avec des graphes l’évolution de son solde et de ses dépenses. Nous rédigerons bientôt un article détaillé à ce sujet, restez à l’écoute !

On espère que les actualités du jour autour Honor 30, iPhone 9 et Microsoft Office vous ont plu.