iPhone 12 – Et si Apple le sortait sans Keynote

Si le futur iPhone 12 qui doit sortir en 2020 ressemble à ça, vous en pensez quoi ? Posez vous tranquillement et faites vous votre opinion.

Le design que l’on voit un peu partout sur le web sur ce qui pourrait être l’iPhone 12, si il s’appelle comme ça, fait carrément espérer qu’Apple nous le sorte sous cette forme. Cet écran qui ferait que la pomme, ne nous servirait plus cette encoche qui a tellement fait parler d’elle.

La fin de l’encoche

Il semble qu’ils seraient parvenus à miniaturiser et à intégrer les capteurs avant au-dessus ou sous l’écran et ainsi faire disparaître l’encoche. Pour le coup, Cupertino s’alignerait avec le reste des constructeurs et surtout avec la demande de leurs clients.

Franchement, vu les rendus que certains designers s’amusent à faire sur la base de rumeurs persistantes, ça claque quand même.

Le capteur LiDAR sur l’iPhone 12

Ensuite, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui est toujours bien informé, dit que la version de l’iPhone 12 de base aurait comme le 11, un double capteur photo. Bon cela, on s’en doute.

Quant aux versions 12 Pro et Pro Max et tout comme les versions 11 pro et pro max, il y aura trois capteurs photos avec en plus, le nouveau capteur Lidar apparu récemment sur l’iPad Pro 2020.

Stabilisation pour tous les capteurs

Ce capteur sert à la réalité augmentée et semble faire des merveilles sur le nouvel iPad Pro. On aurait évidemment, un capteur grand angle et ultra grand avec plus de définition. Un traitement de l’image accrue grâce notamment, à la puce qui pourrait être une A14.

La stabilisation vidéo serait aussi améliorée avec une technologie que l’analyste nomme « Sensor-shift ». La différence est que même sur l’objectif ultra grand angle, la stabilisation serait présente. Alors que sur celui de l’iPhone 11, elle n’est pas présente.

Pour ceux qui aiment filmer uniquement avec l’iPhone, ça pourrait un plus non négligeable. Pour faire simple, cette technologie « Sensor-Shift » apporterait la stabilisation à tous les objectifs.

Côté du design des iPhone 12

Pour le coup, tout le monde n’est pas d’accord. Certains ont fait des rendus, avec le design qui était apparu sur l’iPhone 4 et il faut dire que ça rend plutôt pas mal. Et d’autres, pensent au contraire qu’Apple conserverait l’actuel design, qui n’est pas mal non plus.

Un possible retard

Cependant, la sortie de ces iPhone 12 serait probablement reportée sur octobre et novembre 2020, au lieu du traditionnel mois de septembre.

Car, même si la Chine commence visiblement à sortir doucement de la crise du coronavirus et c’est vraiment super pour eux, les fournisseurs d’Apple ont pris retard sur la fabrication des composants.

Mais bon, au diable la production et les retards, il faut plutôt faire attention à la santé des personnes, c’est bien le principal.

Comptez sur le café du geek pour vous tenir au courant.

