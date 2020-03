Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Polaroid, Huawei et Windows. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Mario sur Nintendo Switch, OnePlus 8 et Honor 30S. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Des images officielles dévoilent le OnePlus 8

Presque un an après la présentation des Oneplus 7 et 7 Pro, l’entreprise vient d’annoncer à travers un tweet la date de sa prochaine conférence. Celle-ci est programmée pour le 14 avril prochain où la marque présentera ses futurs Oneplus 8. À l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le nombre d’appareils qu’elle va annoncer étant donné qu’il s’agit d’une série. Seulement, comme souvent avant la présentation d’un nouveau smartphone, des fuites apparaissent sur la toile et c’est le cas du Oneplus 8.

Winfuture a mis en ligne des images qui seraient des visuels officiels. À travers ceux-ci, on découvre un design assez similaire par rapport aux Oneplus 7 Pro et 7T Pro. La principale différence vue de l’extérieur serait le remplacement d’une caméra motorisée par un trou où se loge la caméra frontale. De plus, le Oneplus 8 aurait de nouveaux coloris, du vert et un dégradé de couleurs qui va du violet à l’orange. Malheureusement, nous n’avons que d’autres leak concernant la fiche technique OnePlus 8.

Des remakes Mario et un nouveau Paper Mario en approche ?

2020 est l’année du 35ème anniversaire de Super Mario Bros ! Nous y avons tous déjà joué, et les plus fans seront ravis d’apprendre qu’il y a de fortes probabilités pour que Nintendo remette au goût du jour le catalogue Super Mario. Si les rumeurs sont vraies, on verra ressusciter plusieurs épisodes de la série. On redécouvrirait ainsi Mario Galaxy, Paper Mario, Super Mario Sunshine , 3D Worlds. Bien entendu, tous ces jeux arriveraient sur la console phare de Nintenod, la Switch. Pour finir, on aurait aussi entendu parler d’un possible nouveau Paper Mario. Un futur Nintendo Direct pourrait peut être nous en dire plus, wait and see !

Le Honor 30S vient d’être présenté

Après avoir présenté son View 30 début mars, Honor en remet une couche en présentant le petit frère de la famille Honor 30. Du nom de Honor 30S, ce nouveau smartphone milieu de gamme se dote d’un écran 6,5 pouces LCD. On ajoute à cela un processeur Kirin 820 5G couplé à 8Go de RAM. Pour finir, le téléphone se dote d’un module photo rectangulaire composé de 4 capteurs à l’arrière. Découvrez plus d’informations dans notre article Honor 30S, un smartphone milieu de gamme spécialisé dans la photo.

On espère que les actualités du jour autour Mario sur Nintendo Switch, OnePlus 8 et Honor 30S vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !