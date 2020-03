Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d’Orange, Nintendo et Huawei. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Polaroid, Huawei et Windows. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une nouvelle barre sur votre bureau Windows 10

L’année 2020 sera pour Microsoft l’année des nouveautés pour son système favori, Windows 10. Après avoir atteint le milliard de machines et dévoilé une mise à jour de son explorateur de fichiers, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition. Appelée « News Bar », il s’agit comme son nom l’indique d’une barre d’actualités, au même titre que la barre des tâches de Windows. Elle affiche en direct les dernières actualités directement sur un côté de l’écran et permet un accès rapide aux informations depuis son bureau. En pleine taille ou réduite, elle est personnalisable et déplaçable exactement comme la barre des tâches. Utile pour gens qui veulent se tenir au courant sans effort, c’est un gadget que l’on rencontrera bientôt sur de nombreuses machines.

Découvrez la nouvelle smartwatch Huawei GT 2e

Malgré un climat peu favorable au développement de la marque sur le marché occidental qui est dû à l’embargo américain, Huawei ne se laisse pas abattre et continue de dévoiler ses nouveaux produits tel que le P40. C’est dans un milieu très select que le constructeur chinois Huawei continue sa percée dans le milieu des montres connectées. En 2019 était sortie la Huawei Watch GT 2 , une montre connectée axée essentiellement lifestyle. Aujourd’hui, les sportifs ne sont pas en reste, car Huawei vient de dévoiler sa Huawei Watch GT 2e.

Disposant d’un écran AMOLED, la GT 2e embarque une puce Kirin A1 lui permettant de posséder une autonomie d’environ 2 semaines selon Huawei et 30h lorsque le GPS est activé. La montre sera capable de calculer votre VO2Max. Son cadre en acier sera accompagné d’un bracelet en polyuréthane thermoplastique (TPU) qui sera perforé pour améliorer la respiration du poignet. La montre sera disponible à 200€.

Polaroid dévoile son nouveau Polaroid Now avec autofocus

Ce vendredi 27/03, Polaroid (anciennement The Impossible Project) vient de lancer le successeur des OneStep+ et OneStep2, le Polaroid Now. Par rapport au Polaroid OneStep 2, il profite surtout d’un autofocus. Cela permettra à ses utilisateurs de ne plus se retrouver avec des clichés dotés d’une mauvaise mise au point. C’est grâce à un capteur photo de 2 focales différentes (35-40mm) que l’autofocus est possible. Cette nouveauté devrait éviter le gâchis de papier photo surtout au prix auquel il est proposé. Par ailleurs, l’appareil photo est compatible avec les papiers photo « i-Type » et « 600 » qui sont vendus à partir de 15.99€ la recharge de 8.

À part cela, le Polaroid Now perd sa connexion Bluetooth (par rapport au OneStep2) ce qui a pour conséquence la perte du contrôle à distance. L’appareil s’alimente grâce à une batterie de 750mAh rechargeable par un port USB. Enfin, le Polaroid Now est un peu plus léger (434g sans papier) et mesure 9,4 x 11,22 x 15,02 cm. Le Polaroid Now est déjà disponible au prix de 129.99€ en blanc, noir et rouge. Les coloris vert, bleu, jaune et orange sont prévus ultérieurement.

On espère que les actualités du jour autour Huawei GT 2e, Windows 10 et Polaroid vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !