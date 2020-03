TUTO – Maîtriser le tracking avec After Effects CC

Aujourd’hui je vous propose de découvrir une nouvelle formation en vidéo consacrée au tracking dans After Effects. Cette technique indispensable à connaître si vous souhaitez bien maîtriser le soft permet de modifier des éléments à l’intérieur d’un montage, de remplacer des images, des textes, de positionner de nouvelles informations, etc. En partenariat avec Tuto.com, je vous propose donc de la découvrir et de la maîtriser.

A qui s’adresse ce cours ?

Pour suivre ce tutoriel After Effects dans de parfaites conditions, il est préférable d’avoir quelques bases car l’interface ne sera pas passée en revue. L’objectif ici étant de vous expliquer par la pratique tout le mécanisme lié au tracking.

La formation en détail

Environ 3h de cours vous attendent pour devenir totalement autonome dans cette technique. Voici un petit aperçu :

Le tracking de base ;

La stabilisation par la déformation de stabilisation ;

Le suivi de mouvement ;

Les techniques d’utilisation des éléments trackés ;

Le tracking avec l’Approche Caméra ;

Le tracking 4 points ou corner pin effect ;

Le tracker avec Mocha.

Bien entendu, les fichiers sources seront mis à votre disposition afin que vous puissiez vous entraîner sur les mêmes exemples que ceux vus en cours.

Comprendre le tracking sur After Effects

Découvrez sans plus attendre, une vidéo offerte par Tuto.com et tirée de cette formation complète dans laquelle vous en saurez plus sur le principe du tracking.

Vous souhaitez aller plus loin ? Retrouvez la formation Tout sur le Tracking avec After Effects CC juste ici.