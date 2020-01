TUTO – Réussir l’étalonnage dans After Effects

Étape fondamentale dans la réalisation d’un film, l’étalonnage permet de donner une véritable identité à votre vidéo. Aujourd’hui je vous propose de découvrir une formation en vidéo disponible sur Tuto.com dans laquelle vous apprendrez les techniques de pro pour réussir l’étalonnage dans After Effects.

A qui s’adresse ce cours en vidéo ?

Pour suivre ce tuto After Effects dans de parfaites conditions, il vous faudra seulement posséder le logiciel et avoir de préférence quelques notions de base. Pour le reste, tout vous sera expliqué en détail par le formateur.

Le programme de la formation

Durant 2h30 de cours en vidéo, vous apprendrez à faire de l’étalonnage. Tous les outils vous seront détaillés pour réaliser des corrections de couleurs et équilibrer un plan. Voici un aperçu du programme qui vous attend :

La couleur ;

Les outils de mesure et de contrôle de la couleur ;

Les réglages du projet ;

La balance des blancs ;

Les courbes, niveaux et teintes saturations ;

Les paramètres de Color Finesse 3 ;

Les paramètres de Lumetri Color ;

Les teintes de peau ;

Quelques cas pratiques.

Les fichiers sources fournis vous permettront de vous entraîner sur les mêmes exemples que ceux vus en cours.

Le Waveform

A présent, voici une vidéo offerte par Tuto.com dans laquelle vous en saurez plus sur les outils de mesure et de contrôle de la couleur et plus particulièrement sur le Waveform (les formes d’ondes).

Vous souhaitez aller plus loin ?

Retrouvez la formation L’étalonnage dans After Effects dans son intégralité sur Tuto.com juste ici. Retrouvez également un tutoriel sur Premiere Pro ici.