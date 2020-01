Nouveautés Netflix de la semaine: October Faction, Sabrina, Pandémie…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix (films et séries) de cette semaine 4 de 2020.*

Nouveautés Netflix – Semaine 3

Séries

October Faction

Type : science-fiction, drame

Après la mort de leur grand-père, la famille Allen, chasseuse de monstres déménage, dans la demeure ancestrale. Mais ce lieu ne va pas être des plus paisibles…

Les nouvelles aventures de Sabrina (Partie 3)

Type : fantastiques, horreur

La célèbre sorcière Sabrina revient dans une nouvelle saison entre magie, méfaits et horreurs.

Saint Seiya, les chevaliers du Zodiaque (Saison 1 – Partie 2)

Type : animé

Les chevaliers du Zodiaque sont de retour avec une nouvelle génération de chevaliers. Celle-ci est bien évidemment prête à combattre des forces maléfiques menaçant l’humanité.

L’Essor de l’Empire ottoman

Type: documentaire, historique

Cette mini série vise à raconter la conquête de Constantinople par le sultan ottoman Mehmed.

L’Épouse Fantôme

Type : fantastique, dramatique

Une jeune fille, Li Lan, doit retrouver la personne ayant empoisonné son père afin de sauver son âme. Celle-ci se retrouvera ainsi dans l’au-delà, accompagnée de son futur époux et d’une entité des plus mystérieuse.

Pandémie

Type: documentaire

Découvrez les hommes et les femmes en première ligne de la recherche contre la grippe et les prochaines épidémies mondiales.

Le Ranch (Partie 8)

Type : comédie américaine

Reply 1988

Type : drame

Film

Corniche Kennedy

Type : dramatique

Suivez la vie d’un groupe de jeunes marseillais à la recherche de sensations fortes.

Bon visionnage Netflix à tous et bon week-end !

*liste non exhaustive

N’hésitez pas à nous dire en commentaire les programmes que vous avez regardés ou découverts en cette fin de semaine !

Les nouveautés Netflix de la semaine dernière juste ici !