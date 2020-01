Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur YouTube. Au programme aujourd’hui, Facebook Messenger, Microsoft Surface Neo et Samsung Galaxy Buds+ !

Ne cliquez pas sur ce virus vidéo dans Facebook Messenger !

Attention, une nouvelle menace sévit sur l’application Facebook Messenger. C’est par le biais d’un message vidéo que le virus sévit. Ainsi, si vous recevez un message contenant « Salut (Votre prénom), c’est toi dans cette vidéo ? » ne l’ouvrez surtout pas.

Explications. Cette vidéo vise à infecter votre compte Facebook afin de récupérer des données personnelles sur votre identité et contaminer votre entourage. Une fois ouvert depuis Messenger, le virus ouvre un site qui va essayer d’obtenir des informations sur votre compte puis envoyer le même message à tous vos contacts. Si vous pensez vous être fait piéger, changez immédiatement votre mot de passe (dans la rubrique « sécurité et connexion ») pour éviter toutes fraudes futures de votre identité.





On en apprend plus sur la Microsoft Surface Neo

Présentées en octobre dernier, la Microsoft Surface Duo et Neo sont deux produits à double écran. Malheureusement, l’entreprise de Redmond avait rapidement présenté ses produits sans trop rentrer dans les détails. On en apprend désormais plus avec la sortie d’un émulateur permettant aux développeurs de s’habituer à l’interface et de créer leurs premières applications. Ce nouvel émulateur est dédié au futur smartphone Android de la marque, la Surface Neo. Microsoft a ainsi dévoilé que les applications s’ouvraient par défaut sur un écran. Celles-ci peuvent aussi être étendues afin de créer un élément visuel sur un écran (votre boite mail par exemple) et un élément dynamique sur l’autre (un mail, un dossier ou un brouillon). L’entreprise précise aussi que plusieurs fenêtres d’applications pourront être ouvertes.

Here's the lock screen UI with some phone-call action thrown in. pic.twitter.com/ERDkMl7cS3 — Zac Bowden (@zacbowden) January 22, 2020

Les Samsung Galaxy Buds arrivent pour contrer les AirPods Pro

L’arrivée des Airpods Pro d’Apple sur le marché a permis une démocratisation générale de la réduction de bruit active au grand public, le tout dans un format extrêmement réduit. De nombreuses entreprises comme Samsung n’ont pas tardé à réagir avec notamment les présumés Samsung Galaxy Buds+. Ils devraient eux aussi profiter d’une réduction active de bruit (ou ANC) ainsi qu’une autonomie largement améliorée. Aujourd’hui, des nouveaux aperçus des Galaxy Buds+ ont été dévoilés par My Smart Price.

Par le biais de ces images, on peut remarquer un design assez similaire aux Galaxy Buds déjà présents sur le marché. La principale différence ici se situe plutôt sur l’ajout d’un bouton en dessous de la LED d’état. Par ailleurs, ces nouveaux Galaxy Buds+ devraient être disponibles en bleu, noir et blanc. Nous n’avons pas encore d’informations concernant leur sortie. Toutefois, on imagine qu’une sortie avec les prochains Samsung Galaxy S20 n’est pas impossible.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L'Actu, notre média vidéo d'actualité rapide sur Twitter et YouTube.

