Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur YouTube. Au programme aujourd’hui, Kaamelott, Apple, FBI et Google !

Premier teaser vidéo pour Kaamelott et nouvelle date de sortie

Alexandre Astier vient de faire une énorme surprise à tous les fans d’Arthur et de la table ronde. En effet, le créateur de Kaamelott a dévoilé le premier trailer de la prochaine trilogie. Celui-ci présente une succession de séquence courte présentant diverses scènes d’action et grands personnages de la série. On y retrouve par exemple Karadoc, Perceval, Leaodagan et Merlin. Mais en plus de ça, le trailer nous révèle que le film sortira plus tôt que prévu. La date de projection au cinéma passe en effet d’octobre au 29 juillet 2020.

Apple cède face au FBI…

Malgré des efforts pour prouver que ses produits respectent votre confidentialité, Apple cède au FBI. En effet, après avoir déclaré qu’elle analysait vos photos iCloud afin de pallier à la pédophilie, l’entreprise à la pomme dévoile avoir abandonné le double chiffrement de vos données iCloud sous la pression du FBI. Apprenez en plus dans notre article Apple renonce au chiffrement de vos données face au FBI.

Google dévoile 3 applications de bien être numérique

Le bien-être numérique est sur toutes les lèvres depuis quelques années et les constructeurs de smartphones ne dérogent pas à la règle. C’est le cas de Google qui vient de proposer trois applications qui visent à réduire notre temps passé sur nos précieux téléphones.

La première application se nomme Activity Bubbles. Le principe est simple, à chaque fois que vous déverrouillez votre smartphone, une bulle apparait et grossis en fonction du temps passé. Le soir venu, il vous sera alors possible de découvrir de manière ludique le temps passé sur son écran.

La seconde application, Screen StopWatch, va vous permettre de connaitre à la seconde près la durée d’utilisation de votre smartphone par le biais d’un chronomètre géant qui s’active et se désactive à chaque déverrouillage et verrouillage.

Enfin, Envelope est une application spéciale voir étrange. Elle consiste à récupère un PDF qu’il faudra imprimer pour pouvoir y glisser son Pixel 3a (exclusivement) et l’utiliser non plus comme un smartphone, mais un téléphone ordinaire.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo d’actualité rapide sur Twitter. On espère que les actualités du jour autour de Kaamelott, Apple et le FBI et Google vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café de vendredi à propos d’ Internet Explorer, Disney+ et SpaceX !