Une faille critique pour Internet Explorer

Après la faille Microsoft du CryptoAPI corrigée il y a peu, place désormais à une faille critique dans le navigateur Internet Explorer. Cette faille touche notamment le navigateur de la version 9 à 11. Microsoft a notamment publié un communiqué le 17 janvier dernier. L’entreprise parle d’une vulnérabilité au niveau du «traitement des objets en mémoire par le moteur de script». Si une personne mal intentionnée réussit l’attaque sur votre ordinateur, elle pourrait obtenir les mêmes privilèges système que l’utilisateur connecté à sa session. Autrement dit, pour une grande majorité d’entre nous, les privilèges administrateurs. Elle pourrait alors faire ce qu’elle souhaite sur votre ordinateur. La simple visite d’un site malveillant via Internet Explorer permet d’exploiter la faille.

Heureusement, Microsoft annonce un patch de sécurité d’ici quelques semaines, plus précisément le 11 février. En attendant, pour se protéger, nous vous invitons tout simplement à utiliser d’autres navigateurs comme Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox. Malgré tout, si vous souhaitez tout de même continuer à utiliser Internet Explorer, la compagnie recommande de restreindre manuellement l’accès à JScript.dll. Pour se faire, il suffit d’exécuter les lignes de commandes ci-dessous via un invité de commande :

Pour un système 32-bit : takeown /f %windir%\system32\jscript.dll cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /P everyone:N

: Pour un système 64-bit : takeown /f %windir%\syswow64\jscript.dll cacls %windir%\syswow64\jscript.dll /E /P everyone:N takeown /f %windir%\system32\jscript.dll cacls %windir%\system32\jscript.dll /E /P everyone:N

:

Disney+ arrive plus tôt en France

Après un lancement réussi aux États-Unis, Disney Plus arrive avec une semaine d’avance en France. Initialement prévu pour le 31 mars 2020, Disney décide d’avancer le lancement de son service de streaming au 24 mars. Une bonne nouvelle pour tous les fans de la franchise. En annonçant cette bonne nouvelle, Disney précise aussi le tarif de son service, à savoir 6,99€ par mois ou 69,99€ à l’année. Cette dernière formule étant la plus avantageuse. Et pour ce prix, vous disposerez d’un accès simultané sur 4 écrans, la possibilité de télécharger du contenu sur 10 appareils et créer jusqu’à 7 profils.

À cela, il ne faut pas oublier que Disney+ arrive avec son lot de contenu original, dont l’excellente série The Mandalorian ou La Belle et la Bête. Une arrivée dans l’hexagone qui mettra à coup sûr Netflix sur ses gardes.

Elon Musk veut envoyer 1 million de personnes sur Mars

Dans une série de Tweets, Elon Musk a dévoilé ses plans de colonisation pour Mars. L’entrepreneur promet pouvoir envoyer 1 million d’êtres humains sur Mars d’ici 2015. Pour cela, SpaceX produirait pas moins de 1 000 vaisseaux spatiaux Startship. Ceux-ci seraient construits à hauteur d’une centaine par an pendant 10 ans et pourraient transporter jusqu’à 100 tonnes de charges. Les vaisseaux seraient ensuite envoyés idéalement tous les 24 à 26 mois. Soit la fenêtre de tir idéale où les deux planètes sont le plus rapprochées.

