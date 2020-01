Atelier Montgallet propose des réparations de smartphones iPhone, Samsung Galaxy, Huawei, etc. au meilleur rapport qualité prix.

Le smartphone est l’un des objets électroniques les plus importants pour chacun d’entre nous. Votre téléphone est cassé ? Faites confiance à Atelier Montgallet ! Ce centre spécialisé dans la réparation de smartphones et tablettes n’est rien de moins que le meilleur magasin de réparation de mobiles de Paris. Si la bonne santé de votre téléphone mobile est importante pour vous, faites confiance aux experts réparateurs d’Atelier Montgallet qui comptent de nombreuses années d’expérience en la matière et sont loués par leurs clients pour leur professionnalisme, leur rapidité et la qualité de leur accueil. Un petit tour sur Google vous permettra de vous en assurer. La boutique de réparation de téléphones mobiles vous propose des services pas chers et rapides sans compromis sur la qualité. Confiez votre smartphone à Atelier Montgallet et retrouvez-le comme neuf en un temps record.

Réparation de téléphone portable pas cher, rapide et de qualité

La bonne réputation d’Atelier Montgallet repose sur un rapport qualité-prix imbattable. L’efficacité des services proposés a fait de lui l’un des meilleurs sur le marché parisien et français. L’importance qu’accordent ces professionnels de la réparation à la qualité de leur travail les a propulsés au sommet de leur art. Chacune des pièces de rechange utilisées lors de la réparation de vos smartphones et tablettes est originale ou de qualité similaire. La force de l’enseigne est définie par un concept simple : une qualité supérieure au meilleur prix.

Concernant la réparation en elle-même, l’équipe de réparateurs de smartphones et tablettes d’Atelier Montgallet est composée de techniciens très expérimentés qui ont quasiment tout vu dans cette discipline pas très accessible. Cette expérience a été acquise durant plus de 10 ans au cours desquels ils n’ont cessé de s’améliorer, de se perfectionner et de se diversifier pour répondre au mieux à chacune de vos attentes en matière de réparation de smartphones et tablette.

En parlant de diversification, cette boutique de réparation de smartphones et de tablettes vous propose de résoudre une grande variété de pannes pour un grand nombre d’appareils de différentes grandes marques : Apple, Samsung, Nokia, LG, HTC, Huawei, BlackBerry, Xiaomi, Asus, OnePlus, Wiko, Alcatel et Motorola.

Atelier Montgallet ne manquera pas de vous fournir un diagnostic complet des pannes détectées durant les tests techniques sur votre smartphone ou sur votre tablette. Vous serez ainsi rassuré sur l’état général de votre appareil.

De plus, le spécialiste agit toujours en toute transparence en termes de prix. Il s’engage également sur un devis précis et n’engage aucune réparation sans l’accord explicite du propriétaire. Atelier Montgallet vous promet des réparations de smartphones et tablettes de qualité, durables, rapides et pas cher ou tout du moins au meilleur rapport qualité prix.

Atelier Montgallet en boutique ou à distance

Atelier Montgallet est à votre disposition en boutique et à distance pour s’adapter à toutes vos contraintes.

La boutique de réparation de smartphones et tablettes d’Atelier Montgallet se situe à Paris dans le 12ème arrondissement, au 181 rue de Charenton. Vous avez la possibilité de vous y rendre sans rendez-vous du lundi au samedi de 10 h à 19 h. Le temps maximal de réparation est de 24 h.

De plus, Atelier Montgallet vous offre l’opportunité de réparer votre smartphone ou votre tablette à distance. La procédure est simple, il vous suffit de commander votre réparation d’iPhone, Samsung Galaxy ou autre sur le site Internet www.atelier-montgallet.com, d’imprimer le bordereau d’envoi, de bien emballer votre appareil et de l’envoyer à l’adresse indiquée sur le bordereau. Une fois le mobile réceptionné, sa réparation est réalisée en 24 heures. Le magasin de réparation de smartphones et tablettes s’engage à vous renvoyer votre appareil à ses frais, en 3 jours ouvrés maximum. Cerise sur le gâteau, Atelier Montgallet garantie toutes ses réparations 6 mois.