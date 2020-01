Le portage salarial : un statut de plus en plus en vogue

Le portage salarial est un système d’emploi qui fait ses preuves depuis de nombreuses années chez les Anglo-saxons, mais qui commence tout juste à se répandre sur le territoire français. En comparaison avec la microentreprise, il permet aux auto-entrepreneurs de jouir d’une meilleure sécurité sociale et financière. Entre autres spécificités intéressantes du portage salarial, on peut par exemple évoquer la possibilité pour le salarié porté d’être toujours libre de gérer son planning comme il l’entend, tout en recevant en parallèle les mêmes facilités qu’un salarié. Quels sont les principes de cette méthode de travail ? En quoi est-il avantageux pour les auto-entrepreneurs dans les métiers du web ?

Le portage salarial : définition et mode de fonctionnement

Le portage salarial est une forme d’emploi partagée entre le travail en indépendant et le salariat. Il vous permet d’exercer une activité indépendante, tout en maintenant les avantages et la sécurité du régime général des salariés. Il vous exempte des contraintes administratives inhérentes à une activité libérale, et vous accorde plus de marge de manœuvre pour vous concentrer sur votre cœur de métier.

Le portage salarial est un concept dont le fonctionnement est assez simple. Il met en relation trois parties, à savoir : vous, la société de portage salarial et une entreprise cliente. Il vous rend indépendant dans la recherche de prospects : à cet effet, en tant que consultant en portage salarial, vous devez démarcher des clients, négocier des contrats de missions et bien évidemment réaliser ces services.

Pour ce qui est de l’entreprise bénéficiant de ces prestations, il peut s’agir de n’importe quel type de société, exprimant le besoin d’un expert dans des domaines tels que l’informatique, les ressources humaines, les finances, etc. Concernant les revenus que vous pouvez envisager de toucher en tant que salarié porté dans le domaine du web, il existe des outils pour simuler votre salaire lorsque vous êtes en portage salarial, vous pourrez les trouver sur des sites internet consacrés à ce type d’emploi. Ce n’est qu’une fois que vous aurez trouvé un client et que vous vous serez accordé sur le tarif et la durée de la prestation que la société de portage salarial entrera en jeu.

La société de portage se substitue alors à vous et prend en charge les tâches administratives tout comme le versement du salaire. De fait, cette dernière vous paye un salaire pour la durée de votre mission dans le cadre du portage salarial, vous permettant ainsi de bénéficier du statut de salarié avec tous les avantages sociaux relatifs. Étant déchargé des contraintes administratives, vous pourrez vous consacrer entièrement à la réalisation de votre mission, contrairement au statut auto-entrepreneur.

Le portage salarial pour qui ? Dans quel cadre juridique ?

C’est vers la fin des années 80 que le portage salarial est apparu. À l’époque il était considéré comme un moyen de transformer des honoraires en salaire pour les cadres opérant en transition professionnelle, et ayant acquis une certaine expertise. Il prenait aussi en compte les personnes qui souhaitaient travailler de manière autonome et indépendante.

Aujourd’hui, le portage salarial s’adresse aux personnes qui souhaitent gagner en indépendance, tout en conservant les avantages du statut de salarié. Pour les entrepreneurs indépendants, les actifs, les retraités et les jeunes diplômés, le portage salarial est le moyen d’exercer une profession intellectuelle, qui se distingue des professions libérales réglementées, ceci sans exigence d’expérience ou d’âge. Une forme de travail idéale pour les professionnels du digital, qu’il s’agisse des développeurs, des rédacteurs web, des designers ou même des ingénieurs.

Le portage est une forme innovante de travail, légalement reconnue désormais, et dont le cadre juridique prend de plus en forme. De fait, depuis 2008, il est inscrit dans le Code du Travail, afin de l’exclure définitivement du délit de « prêt de main-d’œuvre illicite ». De même, nous vous informons que le portage salarial bénéficie de deux textes majeurs que sont :

l’ordonnance gouvernementale du 2 avril 2015 ;

la convention collective signée le 1er janvier 2017.

Ces deux textes sécurisent et renforcent votre statut de salarié porté. Mieux, les nouvelles règles juridiques en cours d’étude pour clarifier et légaliser davantage le secteur ont de quoi donner espoir, et faire grandir l’intérêt des jeunes travailleurs vers cette nouvelle forme de travail.

Quels sont les avantages du portage salarial ?

Nous estimons que le portage salarial, au regard du changement du contexte économique, vous permet, si vous êtes une entreprise, de répondre à une nouvelle organisation du travail où vous êtes de plus en plus orienté et concentré vers la gestion des projets, et recherchez à cette fin des expertises précises et ponctuelles.

Par ailleurs, toujours en tant qu’entreprise, vous vous épargnez tous les tracas, la dépense de temps et d’énergie, de même que les sorties de fonds, qu’implique la plupart du temps un recrutement en bonne et due forme d’un professionnel du web. Il en est ainsi parce que le consultant, futur salarié porté, est immédiatement disponible, et que vous effectuez vous-même les formalités administratives qui auraient pu lui incomber et qui l’auraient empêché de se concentrer sur sa mission.

Si vous êtes plutôt le consultant porté, le portage vous confère le statut de salarié le temps de votre mission (rédaction d’article pour un site ou un blog par exemple), vous faisant ainsi bénéficier de tous les avantages qui y sont attachés. Au bénéfice de votre statut de salarié, vous profitez du régime de la sécurité sociale, de la cotisation à la retraite, de droit au chômage en cas de fin de contrat, de congés payés et d’arrêts maladie. C’est dire que le portage salarial vous garantit la sécurité de l’emploi salarié, tout en vous permettant d’envisager sereinement des perspectives de travail indépendant.

Vous êtes également exempté des démarches administratives parfois contraignantes, puisqu’elles sont assurées par l’entreprise de portage salarial. Vous pouvez donc vous concentrer sur la réalisation de votre mission. À cela, il faut ajouter le fait que vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, facilité par un parcours de formation, des événements networking ainsi qu’un chargé de compte dédié à résoudre vos problématiques.

Il faut en outre compter comme avantages de cette forme de travail :

Garantie d’un salaire mensuel au bénéfice de l’avance sur salaire en cas de facture impayée

Possibilité de cumul entre les revenus du portage et l’Aide au Retour à l’Emploi

Du cumul d’emploi

Et la possibilité d’évoluer professionnellement via des formations

Il va sans dire que pour plusieurs raisons, le portage salarial est un mode de travail qui présente de nombreux avantages pour les professionnels du monde digital. Parce qu’il offre l’avantage de la sécurité en plus de vous permettre de travailler de façon indépendante, nous vous le conseillons. Les avantages sociaux qui y sont attachés sont également à considérer.