Alors que nous étions au CES 2020 nous avons eu l’occasion de rencontrer nombreuses entreprises intéressantes et de se familiariser avec ces dernières. Des entreprises dans de nombreux secteurs comme l’automobile ou le cloud comme par exemple NAMUTECH.

NAMUTECH a lancé lors du CES 2020 sa plateforme numérique avancée nommée Cocktail Cloud 4.0. Une plateforme intégrée aux dernières innovations technologiques et l’intelligence artificielle.

Cocktail Cloud 4.0 de NAMUTECH est une plate-forme numérique (PaaS) qui permet aux entreprises d’utiliser et de mettre en place une plate-forme native de cloud. Basé sur l’expérience de la création de plateformes multi-cloud, l’intelligence artificielle (IA) et dédié aux ville intelligente.

La plateforme vous permet de créer votre propre cloud sur mesure en utilisant tous les services existants. Vous pourrez ainsi facilement le mettre en place, le gérer et suivre intelligemment vos ressources. Vous pouvez intégrer AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et vos propres serveurs dans la même solution cloud décentralisée. Une manière efficace de dispatcher vos ressources et pouvoir scaler facilement vos besoins et charges de travail.

Ce service est le premier de son genre. Et permet de supprimé les frontières du Cloud computing et offre la possibilité de profiter du meilleurs de chacun des fournisseurs de serveurs.

NAMUTECH est une entreprise de Corée du Sud qui se positionne dans un rayonnement mondial. Aux États-Unis, au Japon et en Chine, et a solidifié sa position en faisant progresser le Big Data.

Vous pouvez retrouver leur brochure juste ici pour plus d’informations techniques.

Voir le site officiel.