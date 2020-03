Honor nous présente son 9X PRO, un concentré de technologie digne des plus grands pensé pour satisfaire les photographes passionnés et les gamers acharnés. Dernier né de la série X, le 9X PRO sorti le 19 mars reprend les points positifs de ses aînés. Une signature visuelle élégante et racée ainsi qu’une fiche technique ultra performante. Une ombre qui finalement n’en est peut être pas une au tableau, l’absence de licence Google suite au blocage américain envers le groupe Huawei. Pouvons-nous faire l’impasse des applications sous licence Google ? Est il possible de vivre au quotidien en utilisant le premier téléphone Honor sous HMS App gallery Huawei ?

Ce téléphone digne d’un haut de gamme vendu moins de 250 euros vaut-il le coup ? Le début de réponse dans cet article de test.

Présentation du Honor 9X PRO

Le Honor 9X PRO est l’amélioration du modèle 9X sorti en 2019. Cette nouvelle version plus gonflée se pare du processeur Kirin 810, de 6 Go de RAM et de 256 Go de mémoire extensible par micro SD jusqu’à 512 GO. Le lecteur d’empreintes se retrouve sur la tranche droite de l’appareil. Le dos ainsi allégé de son lecteur arbore un magnifique « X » irisé et dégradé grâce à une technique de nano-gravure qui s’anime sous l’effet des jeux de lumière. Également positionnés en face arrière, le triple capteur de 48/8/2 MP.

Et lorsque l’on retourne le téléphone, on découvre quelque chose de rare sur un modèle milieu de gamme: un écran 6,59 pouces (diagonale de 16,7 cm, définition de 2 340 points par 1 080) dépourvu d’encoche ou de poinçon pour y loger la caméra frontale. Cette dernière est cachée dans le châssis par un mécanisme motorisé. On est donc sur un affichage plein écran que rien ne vient perturber. La dalle LCD de ce 9X PRO procure une luminosité et une vivacité des couleurs époustouflantes. L’effet d’immersion pour les vidéos, photo, les jeux et la navigation web sont idéaux.

Écran de 6.59 pouces sans encoches

Taillé pour la performance et le jeu

Avec sa nouvelle architecture, le processeur octa-core Kirin 810 s’appuie sur l’apprentissage profond pour optimiser les performances et la consommation d’énergie. Épaulé par 6 Go de mémoire vive, le 9X PRO est à son aise pour gérer le multitâche et les applications gourmandes en ressource. Sa puissance est amplement suffisante pour gérer les tâches quotidiennes et son processeur graphique Mali G52 répond présent lors des sessions de jeux les plus exigeantes comme Asphalt 9. Aucun ralentissement dans le jeu ne s’est fait ressentir.

Enfin, le refroidissement liquide inspiré des systèmes informatiques est efficace. Nous n’avons constaté que très peu de différences de températures lors des séances de jeu ou de navigation. Un autre point favorable est la batterie de 4000mAh. Celle-ci associée à Android 9 et à la gestion intelligente du processeur Kirin 810 promet une autonomie plus que convenable. En effet Honor annonce jusqu’à 10 h de jeu mobile ou de streaming vidéo et 12 h de navigation.

Un Atout non négligé du 9X PRO, la photo

Un point important qui n’a pas été négligé, c’est la photo. De ce côté Honor n’a pas fait les choses à moitié. En effet, le 9X PRO s’équipe de trois capteurs arrières de 48/8/2 mégapixels assistés là aussi de l’intelligence artificielle. Le premier de 48 MP ouvrant à la focale 1/8 permet de pouvoir recadrer à volonté tout en gardant une qualité d’image optimale. Le mode Ultra Clarté lui, offre des images lumineuses dans toutes circonstances. Le capteur grand-angle de 8 MP f2/4 de 120 degrés ouvre le champ de vision. Enfin le dernier de 2 MP f/2.4 est dédié à la profondeur de champ.





angle normal/grand-angle 120 et couleur

Le mode cliché nocturne AIS est efficace. En effet, l’algorithme est capable de reconnaître si le 9X PRO est posé sur pied. Si ça n,est pas le cas, il prendra une série de photo rapide. Après analyse et superposition, il en sortira une image lumineuse et d’une colorimétrie riche. C’est une belle réussite.

Reste à évoquer la caméra selfie de 16,3 mégapixels. Elle se dissimule sur la tranche supérieure du smartphone. Celle-ci se déploie et se rétracte automatiquement en une petite seconde. Le petit bruit discret à l’ouverture est agréable et donne une impression de qualité et de durabilité.

Caméra avant amovible et motorisée du X9PRO

Les applications de l’AppGallery

Le conflit opposant les États unis et le groupe Huawei interdit à ses derniers d’installer les applications sous licence Google. De ce fait, HONOR 9X Pro est le premier smartphone de la marque à intégrer d’origine l’accès au magasin d’applications AppGallery. Celle-ci figure pourtant parmi les trois premiers app store mondiaux et est en constante évolution. Nous y trouvons les applications Android les plus utilisées (Twitter, Snapchat, TikTok, Amazon, Booking, jeux…). Celles-ci se répartissent dans 18 catégories et nous arrivons trouver à peu près tout ce dont nous avons besoin au quotidien, à l’exception des services Google. Ceux-ci se trouvent cependant assez facilement et s’installent sans trop de difficultés sans avoir à effectuer des manipulations dangereuses pour le téléphone.

En conclusion, peut-on l’acheter ?

Pour les passionnés de photo et de jeux qui ne souhaitent pas débourser des sommes astronomiques, le Honor 9X Pro est un très bon compromis. En effet, vendu à 249 € sur le site Honor, le 9X PRO nous propose des performances dignes des plus grands. La gestion du processeur ainsi que les capacités photographiques satisferont les plus pointilleux.

Enfin, à la question de savoir si on peut vivre sans applications licenciées Google, la réponse est oui. Il faudra cependant faire l’impasse sur quelques conforts établis. Ce ne sont à mon avis que quelques petites concessions à faire pour pouvoir utiliser ce joyau technologique.