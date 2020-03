En attendant la présentation officielle, les nouveaux OnePlus 8 et 8 Pro n’ont plus de secrets pour vous. Les spécifications techniques complètes des deux smartphones ont en effet été dévoilées par l’insider Ishan Agarwal qui a diffusé toutes les informations sur les nouveaux smartphones de la société chinoise, prêts à être lancés à la mi-avril.

OnePlus 8 Pro

Les deux smartphones pourront compter sur le chipset Qualcomm Snapdragon 865 qui sera pris en charge par 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne. Les différences se situeront plutôt au niveau de l’écran AMOLED monté par les deux smartphones OnePlus avec seulement la variante Pro qui aura une résolution QHD+ et la possibilité d’atteindre un rafraîchissement maximal de 120 Hz (probablement en Full HD+). Le Pro sera également le seul à pouvoir compter sur la certification IP68.

Des différences également dans le secteur de la photographie, le nouveau OnePlus 8 Pro ayant quatre caméras arrière alors que le 8 devra se « contenter » de 3 caméras, et en termes de capacité de batterie (4300 mAh pour le OnePlus 8 et 4510 mAh pour le 8 Pro). De plus amples informations sur les nouveaux smartphones OnePlus seront certainement communiquées dans les prochains jours. Nous vous rappelons que la société chinoise présentera également la très attendue variante Lite, une nouveauté absolue pour la gamme OnePlus.

Les spécifications techniques complètes des deux smartphones sont résumées dans les tableaux ci-joints.



OnePlus 8 et 8 Pro Spec

Alors êtes-vous impatient de voir ces derniers Oneplus? Si oui, dites-le-nous en commentaires, d’ailleurs dans le cas contraire également dites-nous ce qui vous fait frémir ou ce qui ne vous plait pas sur le flagship du fabricant chinois. Moi je suis curieux et vous?

