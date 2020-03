Captain Tsubasa ou Olive et Tom dans nos contrés est certainement l’un des manga / anime de sport le plus connu et le plus présent dans la Pop Culture.

La maison d’édition Omaké Books a fait paraître il y a quelques semaines la biographie de l’auteur Yôichi Takahashi. Grâce à ce livre, vous allez connaître les origines d’un des plus succès du Weekly Shonen Jump.

Captain Tsubasa : Il est toujours en forme

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’histoire de ce manga, il s’agit d’une œuvre centrée sur le monde du ballon rond. Le héros principal s’appelle Tsubasa Ozara (Olivier Atton en VF) un enfant passionné de football. Il a pour rêve de remporter la coupe de monde avec son pays le Japon.



L’histoire débute à son arrivée dans une nouvelle ville. Il y rencontrera de nombreux personnages tels que Roberto Hongô (Roberto Sedinho). Un international brésilien qui prendra Tsubasa sous son aile pour l’aider à atteindre son rêve. Ou encore Genzō Wakabayashi (Thomas Price) un prodigieux gardien de but. Il sera d’abord un adversaire puis un partenaire de Tsubasa. Sans oublier Kojirō Hyūga (Mark Landers), Jun Misugi (Julian Ross) ou Hikaru Matsuyama (Philippe Callaghan). Bref cette série est pleine de personnages hauts en couleur. Les tomes ou épisodes sont racontent les principales rencontrent entre les différentes équipes. Elles luttent pour le titre de champion national des écoles.

Captain Tsubasa : il est super entraîné

Venons en au livre en lui même. Yôichi Takahashi nous relate son histoire. Passionné de dessin depuis son enfance, il nous raconte avec sincérité son parcours jusqu’au sommet de la gloire. Le livre contient de nombreuses anecdotes sur sa découverte du monde des mangakas.

L’auteur nous explique comment il en est venu à découvrir le football qui n’était pas un sport populaire au Japon. Comment la découverte de joueur comme Platini, Cruyff on inspiré le mangaka qui était un précurseur sur ce sujet à son époque. A titre d’exemple, la J-League a vu le jour seulement dans les années 90. Le Japon à part la suite attraper le virus du Football comme le reste de la planète.

Ce qui est également intéressant dans ce livre, c’est de découvrir comment Captain Tsubasa a marqué plusieurs générations de joueurs de football. Messi avouera même qu’il était admiratif de Tsubasa dans son enfance. Iniesta qui d’ailleurs joue dans le championnat japonais au Vissel Kobe, ne cache pas non plus son attrait pour Captain Tsubasa. Sans oublier notre Kylian Mbappé national.

Ce livre se dévore surtout si comme moi vous êtes fan de ce manga. C’est plaisant à lire. Des illustrations viennent embellir le tout. A noter également qu’un chapitre entier du livre est spécialement écrit à l’attention des lecteurs français. L’auteur nous propose sa vision de notre championnat et des joueurs français, il avoue avoir un faible pour Antoine Griezmann.

Conclusion

Si vous aimez Captain Tsubasa / Olive et Tom, nous ne pouvons que vous recommander ce livre. Son contenu est riche et permet de mieux cerner l’oeuvre du mangaka.

Le livre est disponible sur le site sur le site de l’éditeur au prix de 18,90 €.