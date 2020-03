Asus TRX40, des cartes mères pour dompter le Threadripper ?

Asus annonce que 3 cartes mères pouvant exploiter à fond le nouveau AMD Threadripper 3990X, vont bientôt être mises en vente ! C’est donc une bonne nouvelle quand on sait que la plupart des cartes mères ne prennent pas en charge nativement ce monstrueux processeur !

Libérez le Kraken !

Ainsi, avec ses 3 nouvelles références, Asus s’impose comme étant le leader ayant réussi à exploiter au maximum les 64 cores, et les 128 Threads du AMD Threadripper 3990X !

En plus, elles garantissent un maximum de puissance, et un overclocking plus complet. La ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming et ASUS Prime TRX40-Pro sont donc prêtes à libérer le mastodonte Threadripper!







Un nouveau record !

Il faut reconnaître que la ROG Zenith II Extreme Alpha est conçue pour casser tous les records ! En outre, elle est prévue pour maximiser l’overclocking. Elle a donc sans problème réussi à battre les records mondiaux sur 4 benchmark éprouvants !

Ainsi, l’overclockeur « SafeDisk » a réussi à obtenir des scores dépassant toute espérance!

La gamme complète des TRX-40 est prête pour le Threadripper !

Ainsi, La ROG Zenith II Extreme Alpha, la ROG Strix TRX40-XE Gaming et la Prime TRX40-Pro S font partie de la nouvelle gamme ASUS TRX40. Par ailleurs, chaque carte mère est développée pour aisément accueillir l’AMD Ryzen Threadripper 3990X. Bien sûr, elles sont aussi compatibles avec les autres Ryzen 3960X et 3970X.

Pour finir, les ROG Zenith II Extreme, ROG Strix TRX40-E Gaming et ASUS Prime TRX40-Pro déjà existantes sont compatibles avec le 3990X elles-aussi, après la mise à jour gratuite du bios UEFI.

ROG Zenith II Extreme ROG Strix TRX40-E Gaming ASUS Prime TRX40-Pro ROG Zenith II Extreme Alpha ROG Strix TRX40-XE Gaming ASUS Prime TRX40-Pro S 3990X Y* Y* Y* Y Y Y 3970X Y Y Y Y Y Y 3960X Y Y Y Y Y Y

* compatible après mise à jour gratuite du BIOS

Prix et disponibilité

En ce qui concerne la commercialisation, celle-ci est estimée fin mars-début avril. Cependant les tarifs ne sont pas encore connu.

