L’iPad Air 4 est plus performant que l’iPad Pro : Lequel choisir ?

Apple nous a présenté la quatrième génération d’iPad Air, dont l’iPad Air 4. Ce dernier reprend le design de son grand frère, l’iPad Pro, mais alors lequel choisir. Il y a t-il une réelle différence de puissance entre les deux ? Faisons le point ensemble et espérons que cela vous aide !

Les tailles d’écran

Le premier point qu’il faut souligner est la taille des écrans. Là ou l’iPad Pro propose deux tailles, à savoir 11 pouces et 12,9 pouces, l’iPad Air 4 lui, ne propose qu’une seule taille, 10,9 pouces. Donc, suivant vos utilisations, il faut prendre en compte cette première différence.

A noter que l’iPad Pro affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est très utile pour le ProMotion et donc, la lecture des animations est plus fluide.

Le stockage de l’iPad Air 4

Une autre différence de taille, le stockage. Le nouvel opus de la pomme, à soit 64 Go soit 256 Go. Son grand frère a un stockage beaucoup plus large, de 128 Go, 256 Go, 512 Go à 1 To. Il est important de le savoir, car suivant vos utilités, le stockage reste un paramètre important.

Pas de Face ID mais Touch ID

Si vous n’avez pas besoin de Face ID comme sur la version Pro, pas de problèmes, l’iPad Air 4 embarque un Touch ID qui est incorporé sur le bouton d’allumage. Après, les deux technologies font débat, mais pour le coup, le choix est possible sur l’un ou l’autre.

Son stéréo

Apple nous dit que le dernier de la famille est équipé de hauts parleurs stéréo en mode paysage. Mais, par rapport à la version Pro, le Air 4 n’a que deux hauts parleurs tandis que l’iPad Pro en a quatre. L’immersion est du coup, plus intéressante sur la version Pro.

La partie photo musclée

L’iPad Air 4 à des modules photos bien boostés. Cependant, il reste derrière la version Pro. Ce dernier possède l’ultra grand angle, le capteur LiDAR et le TrueDepth à l’avant. Le petit dernier ne possède pas autant de possibilités.

Une puce plus puissante sur le Air 4

En embarquant la nouvelle puce A14, en terme de puissance, le Air 4 se place au dessus de la version Pro avec sa puce A12Z mais ce dernier possède plus d’atouts.

D’ailleurs, les écarts de prix se réduisent entre l’iPad air 4 et l’iPad Pro. Mais alors, dépenser environ 230 euros de plus, pour un Face ID, un appareil photo plus puissant, ProMotion.. il y a t-il une réelle utilité ? Il faudra voir cela sur un test de l’iPad Air 4 !