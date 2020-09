Les véhicules électriques que vous devez acheter pour la semaine de la mobilité

Publicité

Du mercredi 16 septembre 2020 au mardi 22 septembre 2020 se tenait la #MobilityWeek ou semaine de la mobilité en Europe ! L’occasion d’adopter une démarche éco-citoyenne pérenne pour se déplacer lorsque cela est envisageable. De l’autopartage à l’utilisation des transports en commun, en passant par l’achat d’un EDMP (Engin de Déplacement Personnel Motorisé) les solutions existantes sont nombreuses. Sinon, l’achat d’un véhicule électrique peut, pour certains, constituer une solution plus rassurante, notamment pour éviter les transports en commun, en cette période de crise sanitaire liée au COVID-19.

La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, la petite solution de la mobilité urbaine

Plus puissante et plus endurante, elle est la dernière née de la famille des trottinettes électriques Xiaomi et la grande sœur de la Xiaomi M365. La Mi Electric Scooter Pro 2 possède un moteur plus puissant et une batterie améliorée permettant d’atteindre jusqu’à 45km d’autonomie. Un excellent moyen d’optimiser sa mobilité en ville !

On trouve également d’autres modèles plus performants de très bonne qualité chez les marques : Minimotors, Zero, Kaabo, Etwow.

Acheter un vélo à assistance électrique (VAE) ou électrifier son vélo ?

Et oui, dans le cas où vous auriez déjà un vélo, pourquoi en acheter un nouveau entièrement ? Des sociétés proposent des produits et kits permettant de motoriser votre classique vélo. Parmi ces solutions, on peut citer la roue électrique Teebike ou les kits d’électrification de chez Virvolt.

Autrement, le vélo MAD à assistance électrique, s’annonce être un très beau vélo ! Il a été conçu et assemblé en France, avec de beaux matériaux plutôt nobles. Son prix reste raisonnable pour un produit français là où dans les gammes de vélo électrique, les tarifs grimpent très vite très haut. On vous en dira plus dans quelques semaines sur notre avis sur le vélo MAD dans un test complet !

Il est bon de rappeler qu’en France il existe une aide de l’État pour économiser jusqu’à 200€ sur l’achat d’un vélo à assistance électrique. Encore mieux, une prime de l’autorité Île-de-France Mobilités subventionne l’achat des VAE à hauteur de 500€.

Des subventions et d’autres aides existent aussi pour les motos et scooters électriques.

Quelle place pour les scooters et motos électriques ?

Ces deux derniers types de véhicules de vous déplacer à plus grande vitesse. Un mode de transport qui sera donc plus pratique pour de plus longues distances.

Le NIU N-Series : un scooter ultraléger pensé pour la mobilité en ville

Pour ce premier scooter électrique, nous allons nous intéresser au scooter NIU N-series. Ce deux roues motorisé fonctionne à l’aide de deux batteries Lithium-Ion manufacturées par Panasonic. Avec un poids record de seulement 10 kilos, ce scooter électrique se place comme l’un des leaders du marché sur le rapport poids/autonomie. En effet, le NIU N-Series offre une autonomie allant de 50 à 70 kilomètres. En moyenne, cela correspond à l’équivalent de 4 jours de trajet usuel en ville, soit la distance parfaite pour conserver une bonne mobilité urbaine !

Concernant la recharge, ce scooter est très pratique puisqu’il peut se recharger intégralement en six heures. Un temps parfait qui permet de le mettre en charge sur son lieu de travail ou pendant la nuit !

Simple et élégant, ce scooter électrique de ville est disponible en plusieurs coloris. Garanti deux ans, le NIU saura répondre aux besoins de nombreux citadins.

Survoler la circulation en toute sérénité avec le Super Soco CU-X

Toujours parmi les scooters électriques qui améliorer la mobilité en ville, on retrouve le Super Soco CU-X. Ce modèle offre jusqu’à 80 kilomètres d’autonomie. Une alternative un peu plus puissante au NIU N-Series présenté précédemment.

Ce scooter, lui aussi conçu pour la ville et la circulation dense est équipé d’une motorisation Bosch à la roue arrière. Le Super Soco CU-X dispose donc d’un moteur de qualité, qui procure une accélération franche et continue à son utilisateur.

La batterie, amovible et placée sous le siège passager, se recharge en un peu moins de quatre heures. Un réel avantage qui permet de la charger rapidement depuis n’importe quel endroit !

L’alternative à l’achat : la location

Cityscoot est le leader de la location de scooters électriques à Paris. Une fois son compte créé et ses documents d’identité vérifiés, vous pourrez louer un scooter à la minute en un clic. Malgré son côté pratique, Cityscoot a tout de même un coût assez élevé pour un usage quotidien et c’est pourquoi il est à privilégier pour un usage occasionnel.

Mais la société Zeway pourrait bien bouleverser le secteur de la location de scooter électrique avec un abonnement mensuel tout compris. Une excellente nouvelle pour tous les fans de la mobilité urbaine électrique !