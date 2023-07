Volkswagen ID.3 : Le nouvel étendard futuriste et écoresponsable de la mobilité électrique

C’est une époque passionnante dans l’industrie automobile, car de nouvelles versions de voitures électriques font leurs débuts. Une entrée remarquée est la nouvelle Volkswagen ID.3 qui se positionne en pionnière de la mobilité électrique du futur.

Présentation du nouveau joyau de Volkswagen

La nouvelle ID.3 est proposée en France à partir de 42 990 euros, une somme qui correspond à la version Pro Performance, équipée d’une batterie de 58 kWh. Cette variante, en finition « Life Plus », garantit un niveau d’équipement de série exceptionnel. Elle peut également être accessible à partir de 279 euros par mois en offre de location.

Parlant d’équipement, l’ID.3 comprend un écran central de 30,5 centimètres (12 pouces), l’App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto, des jantes en alliage 18′, entre autres. Une nouvelle dimension est également atteinte avec l’utilisation de matériaux durables et d’origine non-animale, reflétant la stratégie écoresponsable de Volkswagen.

Un design revisité et des performances améliorées

Le design extérieur du bébé de Volkswagen a subi une refonte majeure, avec un look plus mature et raffiné qui impressionne à coup sûr. Quant à son habitacle, la qualité des matériaux a été améliorée pour une expérience de conduite encore plus confortable.

Les motorisations de la nouvelle ID.3 se déclinent en deux versions : Pro Performance et Pro S. Ces deux versions offrent non seulement une puissance impressionnante, mais aussi une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 557 km pour la version Pro S. De quoi élargir votre horizon de conduite sans souci d’épuisement de la batterie!

Intérieur et extérieur : une combinaison de modernité et de durabilité

L’intérieur de la nouvelle ID.3 regorge de matériaux durables. Un ajout notable est l’écran central de 30,5 centimètres (12 pouces) qui permet une interaction plus facile et conviviale avec le système de la voiture. Quant à l’extérieur, le nouveau design du pare-chocs et la face avant plus affirmée donne à cette voiture électrique une allure plus confiante.

De nouvelles technologies d’assistance à la conduite font également leur apparition, avec l’introduction de l’assistant de conduite semi-automatisée Travel Assist en version 2.5. Il comprend l’échange de données ainsi qu’une assistance au changement de voie sur autoroute.

La nouvelle Volkswagen ID.3 est déjà disponible à la commande, avec des offres tentantes aussi bien pour la location que pour l’achat. Alors, tentés ? Partagez avec nous vos impressions sur cette nouvelle offre de Volkswagen.