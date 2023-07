Framery Contact : L’avenir des réunions virtuelles est ici

Dans un monde où le travail à distance est devenu la norme, la communication efficace est plus importante que jamais. Mais comment maintenir la qualité des interactions face à face dans un environnement virtuel ? Framery, une entreprise finlandaise leader dans la conception de cabines acoustiques privées et de pods de réunion, a peut-être trouvé la solution. Dans cet article, nous allons explorer l’évolution de Framery. Mais aussi les défis du travail hybride et comment leur dernière innovation, Framery Contact, promet de transformer notre façon de travailler. Préparez-vous à découvrir une technologie qui rapproche les réunions virtuelles des interactions face à face. Pour mieux comprendre la technologie, nous avons même voyagé à Tempere, leur siege social en Finlande. Ce fut l’occasion de tester et de vivre l’innovation, car l’expérience parle plus qu’un communiqué.

Framery Leader des Pods de Coworking

Framery est une entreprise qui a révolutionné le monde du travail avec ses solutions innovantes pour les espaces de travail. Fondée en 2010 en Finlande, Framery s’est rapidement imposée comme un leader mondial dans la conception et la fabrication de cabines acoustiques privées et de pods de réunion. Ces produits sont conçus pour résoudre le problème du bruit et du manque d’intimité dans les bureaux à aire ouverte, permettant aux employés de se concentrer et de collaborer efficacement.

Framery a toujours été à la pointe de l’innovation, cherchant constamment à améliorer et à repenser la façon dont nous travaillons. Leur approche centrée sur l’utilisateur et leur engagement envers la qualité ont fait d’eux un choix de confiance pour les entreprises du monde entier.

Le défi du travail hybride

Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, le monde du travail a connu une transformation radicale. Le travail à distance est devenu la norme pour de nombreuses entreprises, et avec lui, une augmentation massive des interactions virtuelles. Selon les statistiques, 80 à 98% des réunions comportent désormais au moins un participant en ligne.

Si cette nouvelle réalité offre de nombreux avantages en termes de flexibilité et de commodité, elle présente également des défis. Le plus grand de ces défis est peut-être le manque d’interaction face à face, qui est souvent considérée comme la forme de communication la plus précieuse. Les appels vidéo traditionnels masquent les indices non verbaux tels que le contact visuel, le regard direct et le langage corporel, limitant ainsi les dynamiques sociales personnelles et même la génération d’idées.

Framery Contact est une innovation révolutionnaire qui promet de changer la façon dont nous pensons au travail à distance. Il s’agit d’un pod de réunion virtuel qui recrée l’expérience des interactions en face à face de manière plus réaliste que toute autre technologie sur le marché. L’intérieur du pod, visuellement et acoustiquement isolé, est combiné à une projection fidèle à la réalité, permettant au cerveau de percevoir les autres participants à la réunion virtuelle comme s’ils étaient en 3D. C’est le premier produit de ce type et il représente l’avenir du travail : des interactions de qualité face à face tout en conservant la commodité du travail à distance.

L’expérience vécue avec Framery Contact est véritablement impressionnante. Dès l’instant où vous entrez dans le pod, vous êtes transporté dans un espace de réunion virtuel qui ressemble étonnamment à une interaction en face à face. Il faut une bonne minute pour que le cerveau s’adapte à cette nouvelle réalité, mais une fois que cela se produit, l’illusion est saisissante. Vous voyez tout le corps de la personne avec qui vous interagissez, comme si elle était là avec vous. Les mouvements sont fluides, le contact visuel est direct et le langage corporel est clairement visible. C’est une expérience qui défie les attentes et qui donne vraiment l’impression d’avoir un meeting face à face. C’est bluffant, déconcertant et incroyablement efficace. Framery Contact réussit à combler le fossé entre le virtuel et le réel, offrant une solution qui pourrait bien être l’avenir du travail à distance.

Framery Contact utilise une combinaison de technologies avancées et analogiques pour reproduire l’expérience de la réunion en face à face. Les projections sont capturées sans altération et transmises à la plus haute qualité possible, tandis que des miroirs stratégiquement placés capturent et affichent le contact visuel direct. Cela assure un haut degré de présence sociale et prévient les effets néfastes causés par l’imagerie générée par ordinateur.

Le son est capturé avec un microphone cardioïde haute performance et joué à partir d’un moniteur audio actif qui correspond précisément au modèle de rayonnement et à la réponse en fréquence d’un haut-parleur humain. Les lumières LED sont optimisées pour éclairer pleinement l’utilisateur sans l’éblouir. L’isolation visuelle et acoustique fournie par le pod aide également à promouvoir la présence spatiale et la connectivité.

Framery Contact est maintenant disponible pour les premiers clients pilotes, et une disponibilité commerciale plus large sera déterminée après la phase pilote. Des pods de démonstration sont disponibles dans le showroom de Framery à Chicago, ainsi qu’au siège de Framery à Tampere, en Finlande.

Impact environnemental et disponibilité

En plus de rapprocher les conférences vidéo à distance des réunions en face à face, Framery Contact aide également les entreprises à réduire les voyages d’affaires coûteux et à réduire leur empreinte carbone. En effet, une réunion virtuelle dans un Framery Contact émet 99% de CO2 en moins qu’un vol court-courrier. C’est une solution qui non seulement améliore la qualité des interactions professionnelles, mais qui est également respectueuse de l’environnement.

Framery est une entreprise qui a toujours été à la pointe de l’innovation, cherchant constamment à améliorer et à repenser la façon dont nous travaillons. Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19 et l’augmentation massive des interactions virtuelles, Framery a relevé le défi de recréer l’expérience des interactions en face à face dans un environnement virtuel. Leur solution, Framery Contact, est un pod de réunion virtuel révolutionnaire qui utilise une combinaison de technologies avancées et analogiques pour offrir une expérience de réunion plus réaliste et plus engageante. Alors que le travail à distance devient de plus en plus la norme, des innovations comme Framery Contact sont essentielles pour maintenir la qualité de nos interactions professionnelles. Framery Contact est disponible dès maintenant pour les entreprises du monde entier. Il est livré avec un service complet qui comprend l’installation, la maintenance et le recyclage, garantissant une expérience sans tracas pour les utilisateurs.

Avec Framery Contact, Framery continue de repousser les limites de ce qui est possible dans le monde du travail. Alors, êtes-vous prêt à faire l’expérience de la prochaine révolution dans le monde du travail ?