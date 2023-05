STARTUP – Framery Contact : La cabine acoustique qui révolutionne les appels vidéo

Dans un monde où le télétravail et les réunions virtuelles deviennent de plus en plus courants, il est essentiel de trouver des solutions innovantes pour faciliter la communication et maintenir l’engagement des participants. Framery, leader mondial des cabines acoustiques, relève ce défi avec brio en dévoilant sa dernière création : Framery Contact. Cette cabine acoustique révolutionnaire est bien plus qu’une simple solution d’appel vidéo : elle offre une expérience holographique immersive, simulant la présence physique des participants pour des échanges plus authentiques et conviviaux. En s’appuyant sur l’expertise et la réputation de la marque finlandaise, Framery Contact promet de transformer notre façon de travailler et de collaborer à distance.

Face aux limites des plateformes d’appels vidéo traditionnelles, qui peuvent nuire à la qualité des échanges en raison d’une qualité d’image médiocre et de décalages audio, Framery a imaginé une solution inédite : Framery Contact. Cette cabine acoustique novatrice intègre une technologie d’appel vidéo en 3D, offrant une expérience utilisateur sans précédent. En reproduisant fidèlement les indices subtils et non verbaux tels que le contact visuel, le regard direct et le langage corporel, Framery Contact révolutionne la communication à distance.

Pour mettre au point cette innovation, Framery a combiné des technologies avancées et analogiques afin de capturer et transmettre les projections 3D des participants avec la meilleure qualité possible. Les miroirs placés stratégiquement permettent de restituer un contact visuel direct, garantissant un degré élevé de présence sociale et évitant les effets néfastes causés par l’imagerie générée par ordinateur. Le son est également optimisé grâce à un microphone cardioïde haute performance et à un moniteur audio actif qui reproduit avec précision le diagramme de rayonnement et la réponse en fréquence d’un haut-parleur humain.

En s’appuyant sur l’isolation acoustique renommée de la marque finlandaise, Framery Contact offre une expérience intime et immersive, même à des centaines de kilomètres de distance. Cette technologie unique sur le marché permet aux participants de se sentir véritablement présents les uns avec les autres, améliorant ainsi la communication, la compréhension et les relations entre les individus lors des appels vidéo.

Framery Contact propose une cabine fermée, acoustique et privée, idéale pour discuter de sujets confidentiels sans craindre d’être entendu. De plus, cette technologie réduit les voyages d’affaires coûteux et nuisibles à l’environnement en reproduisant le sentiment d’interactions en personne. En effet, la fabrication, l’utilisation et le recyclage combinés d’une cabine Framery Contact n’émettent que 1,4 tonne de CO2, contre 1,7 tonne pour un vol aller-retour entre Londres et New York.

Les premiers clients peuvent dès à présent tester Framery Contact, et une disponibilité commerciale plus large sera déterminée après la phase d’essai. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site de Framery. Nous avons d’ailleurs testé la solution en Finlande dans leurs locaux et nous vous ferons un retour plus complet dans un autre article !