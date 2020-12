Publicité

Avec la crise sanitaire liée au Coronavirus, l’année 2020 n’est décidément pas une année ordinaire. Les confinements successifs ou le couvre feu nous ont éloignés de nos proches. En cette période de fêtes, nous aurions tous aimé nous retrouver en famille autour d’un bon repas pour fêter Noël ou la nouvelle année. Ce ne sera malheureusement pas possible.

Heureusement que de nos jours, la technologie nous aide à garder un minimum de contact. Notamment avec les solutions visio. Après cela peut servir pour autre chose qu’une réunion de travail ennuyeuse.



Nous allons donc vous présenter différentes solutions simples à utiliser pour fêter la fin d’année avec vos proches même avec plusieurs kms de distance.

Les solutions visio pour les fêtes

Google Meet

Une grande majorité d’entre nous possède un compte Gmail offrant ainsi l’accès à la suite de logiciel Google « G Suit ». Il est possible de l’utiliser avec un ordinateur ou un smartphone. Google à indiquer que le logiciel restera gratuit jusqu’au 31.03.2021. Très simple d’utilisation l’utilisateur à juste besoin de créé un salon et de générer un lien pour adresser l’invitation aux personnes concernées.



Google Duo et Facetime

Ces deux solutions sont 100% mobile, elles vous permettent de faire d’appeler en visio depuis votre smartphone Android ou votre iPhone.

Nativement dans nos téléphones, il suffit de sélectionner les numéros à appeler pour lancer la conversation vidéo. C’est vraiment le plus simple pour les appels vidéo sur téléphones. Il y a toutefois quelques spécificités.

Facetime est disponible uniquement pour les terminaux Apple, tandis que Duo peut fonctionner sur n’importe quel téléphone, les utilisateurs iOS devront juste l’installer via l’app store. Autre différence Duo ne permet qu’une visio à 12 personnes maximum alors que Facetime offre jusque 32 personnes en même temps.

Facebook Messenger, WhatsApp et Skype

Les trois solutions connues de tous. Les deux premières la propriété de Facebook. Quant à la troisième, elle appartient à Microsoft depuis 2011. Certainement les solutions les plus utilisées lors des confinements ces dernières offrent un fonctionnement très simple d’utilisation. Attention toutefois à la limite de personnes pour WhatsApp qui est de 8 personnes maximum. Pour les deux autres logiciels, c’est 50 personnes.



Jitsi Meet, la solution visio qui protège vos données

Comme l’indique le titre Jitsi Meet est un logiciel de visio open source qui n’exploitera pas vos données personnelles. Cette solution est disponible sur ordinateur via le navigateur internet et sur smartphone via une application. Certes moins connu que les autres logiciels, Jitsi Meet pourra parfaitement vous accompagner dans vos appels pour les fêtes.

Marco Polo, une autre approche de la visio

Le logiciel Marco Polo propose une alternative aux visios classiques. Le concept est simple vous envoyez des vidéos d’une longueur maximums de trois minutes à une personne ou un groupe. Et ces derniers pourront vous répondre à la manière d’un talkie walkie. Il est également possible d’ajouter des filtres et des effets vocaux. Le logiciel n’est utilisable que sur smartphone.

Quelques conseils pour une visio réussie

Pour que vos réunions de famille « 2020 » soient un succès, il vaut mieux s’y préparer un peu avant le jour J :

Testez votre connexion avant l’événement pour éviter les difficultés de dernière minute.

Préparez la session visio en indiquant les coordonnées de la réunion de famille à tous les participants.

Faites attention à laisser tout le monde s’exprimer et méfiez vous des bruits « parasites ». Si nécessaire couper votre micro pour éviter de déranger celui qui porte le toast par exemple. Evitez de couper la parole aux gens.

Placez bien votre caméra pour que tout le monde puisse voir correctement et pas seulement votre menton ou votre front.

N’hésitez à utiliser les filtres pour rajouter du fun à votre réunion de famille, vous pouvez également mettre un bonnet de père noël ou autres.

Et surtout lâchez vous et amusez vous, restez naturel et oubliez la caméra.