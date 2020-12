Rétrospective 2020 – Les meilleurs jeux vidéo de l’année

Publicité

L’année 2020 a était marquée par de nombreuses sorties de jeux vidéo. Petit ou gros studios, ils auront laissé leurs empreintes dans le paysage vidéo-ludique à leur manière. Tour d’horizon des meilleurs jeux de 2020. Ceux dont il ne faut pas passer à côté. Et avec les sorties récentes des consoles next-gen, le futur du jeu vidéo peut (re)faire rêver les joueurs du monde entier !

Des petits jeux indépendant qui ont volé la vedette

Fall Guys

Le jeu du studio Mediatonic est l’exemple même d’une mise en lumière ultra rapide, suivi par un retour à l’ombre aussi express. Sortie en février de cette année, son ascension fut fulgurante. Mis en lumière par de nombreux streameurs, sur la plateforme Twitch, Fall Guys se voit propulser dans les jeux les plus populaires du moment. Des graphismes simples et rigolos, des maps farfelues et une seule envie : finir top 1 ! Le cocktail avait tout pour prendre et perdurer. Seulement, à cause d’un manque de nouveauté et au nombre grandissant de cheater, la communauté a petit à petit délaissé le jeu. À noter que son prix n’est pas vraiment donner pour un petit jeu, 19.99€ à sa sortie. Aujourd’hui il est possible de le trouver pour 15.99€ sur Steam.

Among Us

Among Us est également un ovni venu d’un petit studio indépendant : InnerSloth. Sorti en 2018, le jeu à fait son grand décollage cette année, encore une fois grâce à la hype qu’il à susciter dans le monde de Twitch. Among Us offre un renouveau au jeu vieillissant du loup garou, en offrant de nouvelles mécaniques de jeux. D’apparence simple, il vous faudra quelques parties avant d’en comprendre tous les rudiments et commencer à manier le mensonge comme un professionnel. Gros point fort de ce jeu, il est disponible gratuitement sur smartphone, via le Google Play Store ou l’Apple Store. Pour les pcistes, il faudra débourser seulement 3.99€ sur Steam.

Cyberpunk 2077

S’il y a bien un jeu qui a fait couler beaucoup, beaucoup d’encre en cette fin d’année 2020 c’est bien Cyberpunk 2077. C’est le studio CD Projekt RED qui est derrière cette chimère qu’est Cyberpunk. Développé à partir de 2012, il faut dire que le jeu s’est fait attendre, pour sortir le 10 décembre 2020. Et depuis le studio enchaîne les erreurs, forçant PlayStation est Sony à retirer le jeu de la vente. Hormis ces déboires, le jeu n’est pas à jeter forcément, du moins sur PC pour l’instant. Pour les consoles, il faudra attendre 2021 pour vraiment le considérer comme l’un des meilleurs jeux de cette année.

Le jeu se passe dans un univers futuriste, en monde ouvert, où le transhumanisme est devenu légion. Vous incarnerez V, un mercenaire qui n’a qu’un seul but : trouver un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Vous évoluerez dans Night City, une ville immense dans laquelle vous prendrez vite goût à l’exploration.

The Last of Us Part II

Sorti courant de l’été 2020, The Last Of Us Part II fut une énorme claque pour les joueurs PlayStation 4 et mérite largement sa place parmi les meilleurs jeux de 2020. Le jeu est considéré comme un survival horror et est développé par le studio Naughty Dog. Le jeu se passe 4 ans après le premier opus, toujours dans un monde post apocalyptique. Les graphismes sont tout bonnement incroyable pour une console old-gen, n’en déplaise à CD Projekt RED..

L’IA à fait un bond en avant dans le réalisme et offre une aventure plus corsée en rendant plus difficile le fait de se cacher. Un nouvel infecté à également fait son apparition : le Puant. Sa principale caractéristique est qu’il jette de l’acide brûlant la peau et rendant aveugle votre personnage, attention donc ! Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous conseille d’aller voir l’article écrit cette année.

Microsoft Flight Simulator

Quand on parle de claque visuel, il est impossible de ne pas parler de Microsoft Flight Simulator. Disponible sur PC seulement pour le moment, les prouesses techniques faites dans ce jeu sont assez impressionnantes. Et pour cause, c’est l’entièreté de la planète qui est reproduite à taille réelle. Il s’est automatiquement placé comme l’un des meilleurs jeux vidéos de simulation d’aviation, si ce n’est le meilleur.

Que les consoleux se réjouissent, car Microsoft a confirmé l’arrivée de son dernier opus sur ses consoles de dernière génération. Son arrivée sur Series X et Series S est prévu pour l’été 2021, en espérant que le jeu soit à la hauteur de la version PC. En attendant, c’est la version VR qui est d’ores et déjà disponible !

Ghost of Tsushima

Encore un jeu testé par la rédaction. Ghost of Tsushima est un jeu d’action qui se déroule au japon durant l’invasion mongole. Disponible seulement sur PS4 pour le moment la réalisation est exceptionnelle, au même niveau que The Last Of Us : Part II. Ghost of Tsushima est également un open-world, avec les codes nippons bien retranscrit et c’est un bonheur de se balader dans cet univers.

Watch Dogs Legion

Finissons cette rétrospective des meilleurs jeux de 2020 avec Watch Dogs : Legion. Troisième épisode de la saga développé par Ubisoft, il prend part dans un Londres totalement ravagé par un groupe paramilitaire corrompu nommé Albion. Votre mission est de rejoindre le célèbre groupe Dedsec afin de rétablir la paix dans cette ville aux allures post-apocalyptiques.

Avec Watch Dogs Legion, ce n’est pas un personnage que vous incarnez, mais une multitude. En effet vous pourrez constamment recruter de nouveaux éléments afin d’agrandir votre équipe. Ces nouvelles recrues seront bien sûr jouables, chacun avec des spécificités différentes.

Et pour vous, quels sont les meilleurs jeux de cette année 2020 ? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.