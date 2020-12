Cyberpunk 2077, une catastrophe confirmée sur PS4 et Xbox Fat !

Publicité

Sorti le 10 décembre 2020, Cyberpunk 2077 s’annonce comme LE jeu de l’année. CD Projekt Red nous a déjà offert The Witcher 3, et s’est imposé comme l’une des meilleures franchises ! Bien que les éloges soient nombreux à son sujet. La notoriété de Cyberpunk prend du plomb dans l’aile avec les tests sur les consoles PS4 et Xbox « Fat » !

Optimisé sur les next-gen !

Cyberpunk 2077 est enfin sorti, après de longues années d’attentes et quelques reports. Les joueurs sont enfin réussis à mettre la main sur le saint Graal ! Les premiers avis tombent, quelques bugs par ci par là, mais une claque graphique et un univers incroyable.

Mais ces avis s’entendent bien sûr sur les consoles next-gen et PC. Sur les « anciennes » consoles comme la PS4 et Xbox One Fat, le jeu n’est clairement pas ce qu’attendent les joueurs.

Un jeu injouable !

Partout sur le Net fleurissent des images du jeu sur lesdites consoles « Fat », et le constat est sans appel. Même si la qualité graphique est moindre que sur une console Next-gen de part le matériel embarqué, il n’est pas rare de trouver des images affichant un jeu sans chargement de texture, ou même des baisses de FPS.

Publicité

Pire même le jeu oscille entre 900 et 720p, avec un maximum de 30 fps. Et lorsque vous tentez d’explorer NightCity vous ne dépasserez pas les 20 fps. de quoi rendre le jeu injouable pendant les phases d’actions !

Un jeu au rabais sur les consoles fat ?

Après l’analyse de Digital Foundry et Eurogamer, le couperet tombe, et honnêtement, le jeu est un condensé de tout ce qu’il ne faut pas faire ! Les versions sur PS4 et Xbox One « Fat » sont clairement des versions au rabais !

Les camarades de jeuxvideo.com parlent eux d’une version mauvaise, et conseillent aux joueurs de ne pas jouer sur les versions « Fat » des PS4 et Xbox One. Conseil à suivre selon nous ! Cependant, il faut remettre les choses dans leurs contextes.

Certes, Cyberpunk n’est pas optimisé sur les consoles anciennes générations, mais les consoles « Fat » de 2013 ne possèdent pas non plus le matériel suffisant pour faire tourner un jeu ambitieux de 2020.

🍅 Cyberpunk 2077, un jeu "MAUVAIS" sur PS4 FAT et Xbox One FAT.



"Une preuve frappante que jamais le jeu n'aurait dû être autre chose qu'un titre Next-Gen."



Le test PS4/One 👉 https://t.co/UkV8YxYDma pic.twitter.com/I5v3PGtCZz — jeuxvideo.com (@JVCom) December 10, 2020

Prix et disponibilité

Si vous souhaitez quand même profiter de Cyberpunk 2077, il est disponible au prix de 59€ sur PC et 69€ sur PS4 et Xbox One et Stadia.

Publicité