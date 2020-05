Scorn – Une sortie que sur les consoles next-gen

Scorn est un jeu réalisé par Ebb Software prévu à la base sur PC et Xbox Series X. Nous avons déjà présenté le jeu par le biais d’un article sur l’Inside Xbox. Le développeur ne s’est pas prononcé sur une sortie sur PS5, tout reste possible jusqu’à un contre-ordre. Ljubomir Peklar le game diretor a d’ailleurs dit que le plus important provient du CPU. Cette déclaration pousse à mettre en berne cette histoire de SSD. Les journalistes et les constructeurs placent trop en avant le SSD des prochaines Next-gen. Alors oui, ce SSD sera déterminant ça va de soit néanmoins tout ne vient pas que de lui. Effectivement, lors d’une interview avec MSPowerUser, le game director a jugé bon de se prononcer sur cette sortie exclusive sur les consoles next-gen et tacler cette vantardise des futurs SSD.

Scorn se veut le plus beau possible

« Nous ne désirons pas sortir Scorn dans cette génération actuelle. Étant donné que nous voulons que le jeu tourne à 60 images par seconde. C’est presque impossible sans d’énormes sacrifices. La prochaine génération de console offrira réactivité, fluidité et moins de temps de chargement. La difficulté avec ces fonctionnalités est qu’elles ne sont pas faciles à rendre dans des vidéos ou des captures d’écran. Tout le monde idole le SSD, alors oui, les SSD joueront un grand rôle, mais le problème de la génération en vigueur provient du CPU. C’est la plus grande différence avec la génération actuelle. » Ljubomir Peklar

Scorn est un jeu d’horreur mélangeant plusieurs styles par exemple aventure, action et puzzle. Nous serons plongés dans un univers hostile et malaisant. Nous serons suivis par toutes sortes de créatures et par la même occasion avancés grâce à la résolution de certains puzzles. Scorn se veut comme un jeu porté sur la narration et l’immersion. En tout cas, nous avons hâte de poser nos mains sur Scorn et faire couler du sang.