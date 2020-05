Inside Xbox – Les jeux des développeurs tiers sont …

Lors de l’Inside Xbox de jeudi, les développeurs ont été nombreux à présenter leur nouveau jeu pour la prochaine console de Microsoft, la Xbox Series X. Nous savons déjà que les jeux présentés à l’Inside Xbox sera compatibles 4K avec 120 images par seconde. Les technologies comme le DirectStorage, Ray Tracing et Smart Delivery seront présentes et bien d’autres seront dévoilés peu à peu. Les jeux présentés lors de l’Inside Xbox sont…

Assassin’s Creed: Valhalla

Dans cette présentation, nous découvrons d’autres scènes d’Assassin’s Creed : Valhalla. La brutalité du monde viking est encore plus présente et vogue autour des forteresses. L’infiltration est également de la partie avec différentes phases intéressantes. Nous pourrons dégainer deux armes en même temps pour les plus combattants d’entre nous. Le lancer de hache est également au rendez-vous, un petit rappel au tomahawk. Le jeu sera disponible Smart Delivery, Ray Tracing et en 4K et 60 images par seconde. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia en fin d’année.

Bright Memory: Infinite

C’est un jeu réalisé par FYQD Studio, un développeur chinois. Nous atterrirons dans un univers futuriste autour de l’année 2036. Au programme, combat de samouraïs et combat à la première personne. Le jeu est un réel plaisir à voir et à écouter. Suivez ci-dessous le trailer développé par une seule personne. Bright Memory: Infinite doit sortir sur PC et Xbox Series X, aucune date n’est encore officielle.

Call of the Sea

Un jeu qui nous promène entre Sea of Thieves et The Witness. Call of the Sea a vu le jour grâce à Raw Fury. Le jeu apporte un style aventure/crafting dans l’ambiance des années 30. Vous vous retrouverez sur une île où la beauté n’est qu’illusion. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X vers la fin de l’année. À noter que le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass le jour même de sa sortie.

Chorus

Nous avançons dans le temps avec Chorus, un shooter spacial. Le jeu est conçu par Fishlabs et Depp Silver. Un jeu pour les fans de science-fiction, vous dirigerez un vaisseau dans le vaste solaire rempli de paysages somptueux. Celui-ci sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia en 2021.

DiRT 5

Le célèbre jeu de rallye fait son retour cette fois sur Xbox Series X. celui-ci n’est plus à présenter, mais il est très apprécié des fans de courses sur tout-terrains. Retrouvez le trailer ci-dessous. Le jeu est développé par Codemasters et sortira sur Xbox Series X, Xbox One, PS4, PS5, Stadia et PC en 2021. Il sera également compatible Smart Delivery et jusqu’à 120 images par seconde. DiRT 5 serait le plus beau jamais conçu et intègrerait un mode photo, une carrière scénarisée et un écran splitté jusqu’à quatre joueurs.

Madden NFL 21

Nous avons découvert le trailer de ce jeu par le biais de Patrick Mahomes, joueur des Kansas City Chiefs. Le jeu ne sera pas compatible Smart Delivery. Néanmoins, vous pourrez obtenir la version Xbox Series X si vous achetez le jeu le 31 décembre sur Xbox One et par la suite achetez une Xbox Series X avant le 31 mars 2021. Rendez-vous le 12 juin pour avoir de plus amples informations à l’évènement d’EA Play Live.

Scarlet Nexus

Ce jeu a vu le jour grâce à Bandai Namco. À la suite de la découverte d’une hormone, le monde s’en est vu changer totalement. Nous prendrons place dans un futur lointain avec une humanité différente de la nôtre. Des mutants seront également de la partie. Aucune date n’est à ce jour officielle pour la sortie de Scarlet Nexus.

Scorn

Ce jeu n’est pas totalement nouveau. En effet, Scorn est en développement depuis longtemps sur PC. Il arrivera prochainement sur Xbox Series X. Nous devons le jeu à Ebb Software qui a pris la partie d’un jeu d’aventure d’horreur. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune date n’est prévue pour Scorn. Wait & See!

Second Extinction

C’est un FPS assez rapide où la coopération est primordiale. Il pourra être joué autant en à plusieurs qu’en solo dans un immense open world. Nous espérons que vous vous entrainerez pour pouvoir établir de très bonne stratégie sinon c’est le mort assuré. Second Extinction est développé par APEX d’Avalanche Studio. Il nous rappellera des jeux tels que Zombies Army 4 ou même Just Cause.

The Ascent

Le jeu nous propose des scènes magnifiques. The Ascent est édité par Curve Digiral et développé par Neon Giant. Il sera disponible dans un premier temps sur Xbox One et par la suite sur Xbox Series X. Vous serez dans une ville aussi haute que large au milieu de la galaxie. Des connotations de Cyberpunk 2077 pourront être retrouvées en l’explorant. Nous ne n’avons pas de date à vous donner pour le moment en tout cas affaire à suivre.

The Medium

Un jeu d’horreur et très psychologique vous attend dans The Medium. Ce jeu n’est pas la première réalisation de Bloober Team, nous leur devons Blair Witch, Layers of Fear, etc. Pour ce coup-ci, nous nous retrouvons dans le monde actuel. Aux commandes d’un médium, vous serez tiraillé par des visions cauchemardesques de meurtres et certains moments d’épouvantes. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X et sur le Xbox Game Pass en fin d’année.

« The Medium est sans aucun doute notre projet le plus important et le plus ambitieux à ce jour, et c’est un projet que la Bloober Team souhaite créer depuis un certain temps. Le fait de pouvoir travailler avec le matériel le plus récent sous la forme de la Xbox Series X — avec une résolution de 4K, la technologie de ray-tracing et le SSD pour une expérience cinématographique unique et homogène sans chargement des écrans — nous a enfin permis de rendre justice à cette vision’ Wojciech Piejko, Lead Game Designer, The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Le jeu retrace la suite de l’excellent jeu Vampire Bloodlines 2. Il est développé par Paradox Interactive et compatible Smart Delivery. Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2 est prévu sur PS4, PC, Xbox One et Xbox Series X pour cette année. Aux manettes d’un vampire dans les rues de Seattle, vous devrez survivre dans le monde. Vous aurez le libre arbitre et ainsi, devenir celui que vous souhaitez.

Yakuza: Like a Dragon

Nous avons pu voir enfin un jeu de chez SEGA. Tandis que la partie asiatique de notre terre bénéficie déjà de Yakuza 7, SEGA nous fait patienter avec Yakuza : Like a Dragon. Le jeu n’est pas nouveau puisqu’il est déjà disponible sur PS4. SEGA nous annonce par le biais de ce trailer que le jeu sera disponible sur Xbox Series X dès la sortie de cette dernière. Il sera également disponible sur Xbox One étant donné qu’il est compatible Smart Delivery. Yakuza pourrait également arriver sur PC et Steam, l’avenir nous le dira.

D’ailleurs, le Smart Delivery permet d’optimiser le jeu par rapport à la plateforme à laquelle vous jouez à l’instant. Cette dernière identifie un jeu jouable sur Xbox One X et plus tard Xbox Series X, un très bon point. À l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls neuf jeux sont disponible Smart Delivery : Assassin’s Creed: Valhalla, Call of the Sea, Chorus, DiRT 5, Scarlet Nexus, Second Extinction, The Ascent, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 et Yakuza: Like a Dragon. Voilà, nous sommes hypé par certains des jeux dévoilés lors de cet Inside Xbox. Néanmoins, une grosse déception de ne pas avoir vu de réel gameplay d’Assassin’s Creed : Valhalla. En tout cas, nous ne manquerons pas de suivre ces jeux et de vous tenir informé. Si vous désirez revivre intégralement cet Inside Xbox ci-dessous.