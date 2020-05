Les Black Shark 3 et 3 Pro arrivent enfin en France

C’est enfin officiel, le Black Shark 3 et le 3 Pro arrivent bientôt en France. Pour rappel, ces téléphones sont à destination des joueurs. La version classique vous fera face avec un écran AMOLED de 6,7 pouces. Il possède une résolution de 2400×1800 pixels. Le tout permet de fonctionner grâce à une batterie de 4720 mAh.

Tandis que la version pro possède un écran AMOLED compatible HDR 10+. Le téléphone propose une résolution de 3120×1440 pixels dans un écran de 7,1 pouces. Celui-ci possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une calibration tactile de 270 Hz justifiant une plus grande réactivité. Au niveau des performances du processeur, vous pourrez compter sur un Snapdragon 865, de 12 Go de mémoire vive en LPDDR5 et de 256 Go de stockage en UFS 3.0. Tout ça peut tenir grâce à une batterie de 5000 mAh rechargeable avec un chargeur 65 W fournis. À noter que vous pouvez recharger ce mastodonte de 0 à 100 % en 40 minutes. La particularité de la version pro c’est qu’elle possède des gâchettes sur la tranche droite du téléphone.

Black Shark 3 Pro / Black Shark 3

Un prix très correct de la part de Xiaomi

Le Black Shark 3 Pro est proposé par Xiaomi dans une seule version au prix de 899 euros. Cependant, le Black Shark 3 détient deux versions, la première possède 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage au tarif de 599 euros. La seconde version quant à elle propose 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au tarif de 729 euros. Au vu du prix de la deuxième version, si la dimension de l’écran n’est pas un critère principal alors nous vous conseillons de vous diriger vers le 3 Pro. Ils sont actuellement en vente sur le site Gearbest et dans quelque temps sur Amazon et Ali Express. D’ailleurs, nous avons écrit la liste des téléphones de chez Xiaomi qui auront MIUI 12.