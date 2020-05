Paris Games Week 2020 – Salon annulé, rendez-vous en 2021

À la vue des circonstances actuelles, et même si l’heure est au déconfinement dans l’hexagone, une lourde décision vient de tomber pour les plus geek d’entre nous. Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs a pris la décision d’annuler la Paris Games Week prévue le 23 au 27 octobre 2020. Cette décision provient également du point de vu logistique, un vrai casse-tête qui a fini par donner mal à la tête.

Cet événement devait marquer le dixième anniversaire du salon. Un salon qui devait s’habiller à l’occasion de cet événement festif. De plus, le salon devait accueillir la PS5 et la Xbox Series X. Ainsi que les jeux des développeurs que nous avons pu voir lors de l’Inside Xbox auraient également été mis à disposition comme Assassin’s Creed: Valhalla par exemple. Ne délaissons pas les jeux exclusifs aux consoles comme Halo : Infinite ou même Forza Motorsport 8 pour ne citer qu’eux. L’année dernière, il y a eu approximativement 317 000 visiteurs à Paris Expo à la Porte de Versailles.

La Paris Games Week en demeurera que plus belle l’année prochaine

En tout cas, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour le dixième anniversaire du salon. Nous pourrons surement découvrir les nouveautés de 2021 que ça soit dans le monde vidéo ludique et High-Tech. En tout cas, nous souhaitons dire à toutes les équipes qui s’occupent du salon bonne chance et à l’année prochaine ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des prochaines dates de cette Paris Games Week 2021 sous le signe des retrouvailles. Cela nous permettra à tous d’économiser et d’acheter quelques goodies provenant de la Paris Games Week.