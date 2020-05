Inside Xbox – Que pouvons-nous espérer de l’évènement ?

Place à l’Inside Xbox, nous vous l’annoncions quelques jours auparavant sur l’article d’Assassin’s Creed : Valhalla. Le mois de mai va être le rendez-vous incontournable des plus geek d’entre-nous. C’est grâce à un tweet que nous avons appris la nouvelle. Notez effectivement, le 7 mai 2020 à 17h rendez-vous sur leur Twitch. Vous pouvez compter sur vos fidèles rédacteurs du Café du Geek pour vous refaire un résumé de l’évènement.

Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X.



Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier durant l'#InsideXbox, le jeudi 7 mai à 17H. pic.twitter.com/gb2m3WZ4j2 — Xbox FR (@XboxFR) April 30, 2020

Les caractéristiques de la console ne sont plus à écrire. Au demeurant, nous attendons énormément de l’Inside Xbox. Nous pouvons penser que Phil Spencer glissera dans son discours une idée du prix. Hors, il ne faut pas oublier que cet évènement est dédié aux présentations de jeux des développeurs tiers. Il faudra dans ce cas patienter pour voir du gameplay d’Halo : Infinite ou même du Forza Motorsport 8.

Pourquoi montrer tout ça dans l’Inside Xbox ?

Suite au Covid-19, beaucoup d’évènements se sont vu annulés dont l’E3 2020 un des plus gros évènements pour les joueurs. C’est une grosse réorganisation qui oblige à Xbox de réexaminer ses plans et de diviser ses annonces. Pour cette fois, l’Inside Xbox sera axé sur les prochains jeux de développeur tiers et sur la Xbox Series X en elle-même. Nous pourrions avoir de plus amples informations sur celle-ci lors de cette annonce, du mois nous l’espérons sincèrement.

Au niveau des jeux, nous aurons l’occasion de voir le prochain Assassin’s Creed : Valhalla qui a fait le buzz il y a quelques jours via un live sur Twitch et un trailer. Cyberpunk 2077 pourrait également être de la partie, un jeu qui est attendu par bon nombre d’entre-vous. Ultérieurement, nous aurons surement le droit à Elden Ring. Un jeu développé par FromSoftware qui agis toujours en toutes discrétions. Nous pourrons surement voir du gameplay de Doom Eternal étant donné que Bethesda demeure un partenaire majeur d’Xbox. Il y aurait également au programme du gameplay Ray Tracing sur Gears 5 ou même Minecraft. Nous pourrons également voir du NBA 2k21, Fifa 21, Mafia 4 ou même des nouveautés sur Call of Duty. Qu’attendez-vous de l’Inside Xbox ?