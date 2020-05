Microsoft dévoile les nouveautés de sa gamme Surface

C’est officiel, Microsoft met à jour la gamme de produits Surface. Au programme de cet article, nous allons parler du nouvel ordinateur portable haut de gamme de Microsoft à destination des professionnels. Ensuite, nous vous dévoilerons une nouvelle tablette deux-en-un sous le signe de la mobilité et idéal pour la bureautique. Pour finir, deux dispositifs audio sans-fil ont été annoncés.

Surface Book 3 – Le haut de gamme de chez Microsoft

Cette mise à jour des Surface Book ne chamboule pas beaucoup les codes posés par son prédécesseur. Ces ordinateurs haut de gamme Microsoft seront vendus au prix de 1 799 euros dans sa version 13 pouces et 2 599 euros pour le modèle 15 pouces. Les deux versions seront mises en vente à partir du 12 juin 2020.

Version 15 pouces

Cette version possède un écran IPS tactile qui fournit une résolution de 3240×2160 en 3:2. Au niveau du processeur, nous avons dessus un Intel Core i7-1065G7 de dixième génération. En complément, nous pourrons choisir entre 16 ou 32 Go de mémoire vive. Le châssis sera équipé d’une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ou au choix une Quadro RTX 3000 Max-Q. La dernière carte graphique citée est plus pour une utilisation dite professionnelle. Le Surface Book 3 de 15 pouces pèsera à peine 1,9 kilo. Néanmoins, sachez qu’un seul processeur est disponible sur cette version.

Version 13,5 pouces

Tout comme la version 15 pouces, celle-ci ne sacrifie en rien ces performances. Ce Surface Book 3 en 13,5 pouces bénéficie quant à lui de deux choix processeur. Le premier est un Intel Core i5-1035G7 et le second est un Intel Core i7-1065G7 (le même que la version 15 pouces), tous deux de dixième génération. De plus, au niveau de la mémoire vive, celui-ci de 8, 16 ou 32 Go. La partie graphique comprend une Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Le poids de cette version est différent avec un i5 pour 1,5 kilo et avec un i7 1,6 kilo.

Surface Go 2 – La mobilité à prix réduit

Cette gamme n’est pas du tout semblable au Surface Book 3 présenté ci-dessus. La Surface Go 2 est une mise à jour de celle sortie en 2018. Cette gamme de PC deux-en-un est destiné uniquement aux tâches liées à la bureautique.

Tout comme l’écran qui équipe le Surface Book 3, nous retrouvons une dalle IPS avec une résolution Full HD avec un ratio de 3 : 2. Cette tablette est pourvue d’un Intel Pentium Gold 4425Y ou l’Intel Core M3 de huitième génération. Le tout complété parfaitement avec 4 ou 8 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage. La Surface Go 2 est disponible en Wifi et Wifi + 4G. Elle sera vendue au prix de 459 euros en Wifi et 829 euros en Wifi+4G. Le clavier, la souris et le stylet sont encore une fois vendus séparément. Du haut de ses 550 grammes environs, la tablette deux-en-un pourra vous accompagner tant toutes vos tâches bureautiques.

Surface Earbuds

Cette gamme d’écouteurs veut concurrencer directement les AirPods Pro de chez Apple et les Pixel Buds 2 de chez Google. Les Surface Earbuds signe ainsi l’entrée de Microsoft dans le marché des écouteurs 100 % sans-fil continue. La firme attaque avec un design fort original en forme de disque afin de se distinguer de ses concurrents. Cela pourrait apporter un peu de fraicheur dans l’univers des écouteurs sans-fil qui commence à s’étouffer niveau design.

D’ailleurs grâce à ce nouveau design, les commandes tactiles sont plus accessibles et faciles à retrouver. Ces commandes vous permettront de réaliser plusieurs tâches comme régler le volume, passer un appel ou même activer Cortana ou l’assistant vocal de votre téléphone. Les présentations PowerPoint pourront être contrôlées par le biais des écouteurs. Au niveau de l’autonomie, vous serez gratifiés de huit heures, compter 24 heures avec le boitier. Cependant, cette paire de Surface Earbuds ne possède pas la réduction de bruit active. Les Surface Earbuds seront vendue dans un premier temps aux États-Unis au prix de 249,99 $.

Surface Headphones 2

Nous avons déjà pu tester et vous donner un avis sur le Surface Headphone de première génération sur Le Café du Geek. Cette nouvelle version apporte au produit un nouveau colorie noir mat ainsi qu’une partie technique retravaillée. Ainsi, le casque se dote d’une meilleure réduction du bruit ambiant grâce à la technologie Enfanced Omnisonic Sound. Niveau réduction de bruit, ce nouveau modèle d’une réduction de bruit active allant jusqu’à 30 dB. La réduction de bruit passive sera quant à elle permet d’aller jusqu’à 40 dB. Pour l’autonomie, il s’en sort avec 20 heures pour une charge de deux heures grâce à la recharge rapide. À l’heure où nous écrivons ses lignes, aucun prix officiel n’est avancé, mais nous pensons qu’il sera vendu aux alentours de 380€.