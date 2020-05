Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (mardi 5 mai). Au programme aujourd’hui, Microsoft dévoile quatre nouveaux produits Surface, Huawei s’attaque aux AirPods Pro avec les FreeBuds 3i et Xiaomi précise son capteur photo sous l’écran

Xiaomi dévoile un peu plus sa technologie de capteur sous l’écran

Après la tendance des encoches en haut des écrans de nos smartphones, puis celle des bulles, la prochaine innovation semble être la caméra intégrée sous l’écran. De la même façon que les capteurs d’empreintes à présent dissimulés derrière la dalle de votre appareil, Xiaomi travaille depuis presque un an à développer un nouveau genre de capteur photo. Dans un brevet déposé le 28 avril, il semblerait que le géant chinois utilise une zone de l’écran de la taille du capteur qui deviendrait transparent lors de l’utilisation de l’objectif. Celui-ci devrait être placé soit au centre, soit dans coin à gauche, mais ce ne sont encore que des concepts. Oppo avait déjà présenté un prototype fin 2019, cependant aucun téléphone de se genre n’a vu le g moment pas de tel appareil avant la fin 2020.

Huawei s’attaque aux AirPods Pro avec les Huawei FreeBuds 3i

Après avoir présenté ses Freebuds 3 lors de l’IFA 2019 pour contrecarrer les Airpods d’Apple, Huawei dévoile les Freebuds 3i, une version rafraîchit et corrigée de ses écouteurs true wireless qui s’attaque cette fois-ci aux Airpods Pro. Disposant toujours d’une réduction de bruit active, les Freebuds 3i sont dotés d’un design plus ergonomique, mais aussi plus discret tout en sobriété. Une refonte qui permet à ces écouteurs de venir se battre à armes égales avec Apple. Ceux-ci disposent logiquement d’un appairage simplifié sur les smartphones Huawei et Honor tournant sous la dernière version EMUI. La détection de l’oreille est aussi disponible sur les nouveaux écouteurs de Huawei. Cependant, le contrôle du volume se fera par le biais d’un terminal tiers (smartphone, smartwatch ou assistant vocal). Profitant du Bluetooth 5.0, son autonomie est de 3h30 pour une charge simple (+14h30 avec son boitier de charge). Deux coloris sont proposés Ceramic White et Carbon Black. Les Huawei FreeBuds 3i seront disponible respectivement le 20 mai et le 17 juin prochain au Royaume-Uni. Outre sa qualité, c’est son prix est aux antipodes de celui des Airpods Pro, à savoir 98,95€ environ (prix suggéré) contre 279€ pour le produit pommé.

Microsoft met à jour sa gamme Surface

Microsoft vient de présenter quatre nouveaux produits. Pour commencer, la firme a présenté les Surface Earbuds, des écouteurs sans-fil true wireless. Ceux-ci profitent d’une surface tactile afin de gérer votre musique et même vos présentations Powerpoint. Grâce à leur design « en rondeur », les Surface Earbuds ont une autonomie de 8H et de 24H au total avec son boitier de recharge. Deuxième produit audio: le Surface Headphones 2. Cette nouvelle version dispose d’une meilleure réduction de bruit ainsi qu’une meilleure intégration avec les logiciels Office 365.

Microsoft en a aussi profité pour lever le voile sur la Surface Book 3 qui s’agit notamment d’une évolution technique. L’ordinateur passe à la 10ème génération des processeurs Intel avec différentes configurations allant jusqu’au i7-1065G7. Pour finir, la Surface Go, ordinateur d’entrée de gamme chez Microsoft, a aussi été mise à jour. La tablette dispose notamment d’un écran de 10.5 pouces accompagné d’un processeur Intel Pentium Gold 4425Y ou Intel Core m3 (8e gen). Pour plus d’informations sur ces nouveaux produits, découvrez notre article dédié.

On espère que les actualités du jour autour du Huawei, Xiaomi et Microsoft. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti