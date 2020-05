Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (mardi 5 mai). Au programme aujourd’hui, Firefox vous créé une fausse identité, Windows 10X arrivera sur les ordinateurs à un écran et design du Galaxy Z Flip 2.

Firefox lance la fonction Private Relay

Dans la bataille des navigateurs web les plus populaires, Firefox est un des leaders. Chrome étant l’incontestable champion avec 68% d’accaparation du marché, Firefox est second avec seulement 8%. Pour se démarquer et pour le bien être de ses utilisateurs, ce dernier met l’accent sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs et leur confidentialité. C’est pourquoi une nouvelle fonctionnalité voit le jour : la possibilité d’utiliser des adresses mails « tampons ». Ces adresses, générées aléatoirement, vous permettront de vous inscrire sur des services en ligne ou sur des sites web sans divulguer votre propre adresse et ainsi vous protéger des spams. Chaque mail légitime sera redirigé vers votre adresse véritable, et si le mail intermédiaire est corrompu par les pourriels, il suffit de le révoquer. Cette fonction, appelée « Firefox Private Relay », est encore en test et une version publique sera déployée d’ici la fin 2020.

Le Galaxy Z Flip 2 se dévoile à travers un brevet

Le Galaxy Fold 2 n’est pas le seul smartphone de Samsung chez qui les rumeurs s’enflamment. C’est aussi le cas du Samsung Galaxy Z Flip 2. Celui-ci devrait entre autres disposer de trois capteurs photo au lieu de deux sur l’actuel Z Flip. Mais ce n’est pas tout, l’affichage externe, qui est l’un des points négatifs de l’actuelle version du smartphone devrait disposer d’un écran plus large. Ce sont des brevets déposés par la firme sud-coréenne le 28 mars derniers qui indiquent ces premières modifications. Deux design sont ainsi implémentés, un avec un triple capteur vertical et un petit écran externe. A l’inverse, le deuxième modèle propose un module photo horizontal et un écran plus grand. Le Galaxy Z Flip 2 devrait être présenté avec les prochains Galaxy S30, c’est-à-dire en début d’année 2021. Découvrez plus d’informations dans notre article dédié.

Windows 10X arrivera premièrement sur les PC avec un seul écran

Windows 10X est à la base une version allégée de Windows 10 conçu pour les appareils à double écran comme le Surface Neo présenté en octobre 2019. Elle n’avait pas pour objectif d’équiper des ordinateurs classiques à simple écran. Cependant, entre la sortie du Surface Neo et aujourd’hui, la pandémie du COVID-19 a fait changer d’avis Microsoft. Elle vient d’annoncer que le système d’exploitation arrivera en premier lieu sur des ordinateurs à simple écran soit sur les ordinateurs portables classiques qu’on connait déjà.

Contrairement à la version originale, le système d’exploitation a pour l’avantage d’être plus flexible pour s’adapter à différents appareils. C’est ce qui permet ainsi à Windows 10X d’être utilisé sur un ordinateur portable classique. Ainsi, l’OS devrait se présenter comme une alternative à ChromeOS de Google. Comme Chrome OS, on pourrait imaginer que Windows 10X équiperait des appareils bon marché. Pour plus d’informations, nous y avons consacré un article.

On espère que les actualités du jour autour du Firefox, Windows 10X et Galaxy Z Flip 2. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

