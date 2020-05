Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (lundi 4 mai). Au programme aujourd’hui, trois jeux Ubisoft gratuits, Xcode arrive sur iOS et le OnePlus Z dévoile son processeur.

Xcode arriverait prochainement sous iOS

Avec iOS 13, Apple avait injecté une nouvelle application au sein du système liée à Xcode. Il s’agit de l’application « Xcode Preview ». Jusqu’ici l’application était masquée et n’était pas visible par l’utilisateur. Depuis iOS 13.4, l’application est apparue dans les « raccourcis » d’iOS. Elle peut être lancée depuis l’application Raccourcis d’iOS mais Xcode Preview se plante peu de temps à après. Son utilité est pour le moment encore inconnue. Pour rappel, Xcode est un logiciel sur macOS qui permet de créer des applications pour les appareils Apple tels que l’iPhone ou l’iPad. On peut imaginer qu’il pourrait s’agir d’une version allégée d’Xcode ou d’un pont entre Xcode et l’appareil en question. D’ailleurs, beaucoup de rumeurs parlent d’une adaptation d’Xcode pour l’iPad. Ainsi, Xcode Preview pourrait être liée à cette fameuse adaptation.

Le OnePlus Z dévoile son processeur

La salve de rumeurs continue de toucher le smartphone OnePlus Z. Aujourd’hui, c’est au tour de son processeur de nous en dire plus. En effet, le leaker réputé Max J a dévoilé sur Twitter un visuel à ce propos. Celui-ci représente le croquis du smartphone avec la mention 765 en son centre et 5G juste à côté. On peut donc en conclure que le téléphone serait très probablement équipe du Qualcomm Snapdragon 765. Un processeur milieu de gamme compatible avec le réseau 5G. Découvrez l’ensemble des dernières rumeurs autour de ce smartphone dans notre article dédié.

Ubisoft offre trois jeux gratuitement

En cette période de confinement, les jeux vidéo deviennent populaires dans plus en plus de foyers. Et du 1er mai jusqu’au 5 mai, le célèbre éditeur Ubisoft permet à ses joueurs d’obtenir gratuitement trois jeux ! Vous pouvez les réclamer depuis la plateforme Uplay sur PC sans attendre. Il s’agit des jeux Assassin’s Creed II, Child Of Light et Rayman Legends. Cette offre n’est donc valable que sur ordinateur et pas sur les consoles. Ces jeux sont des anciens classiques auxquels vous aurez peut-être déjà joué sur console, mais le confinement actuel est la meilleure période pour les fans de s’y replonger. Une fois que vous les aurez récupérés, ils seront à vous sans limites de durée.

