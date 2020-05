Disney confirme la pré-production de Hercules en live-action

En novembre 1997 sortait dans les salles de cinéma françaises la version animée et haute en couleur du mythe mythologique d’Hercules par les studios Disney. Ce film nous emmenait dans la Grèce antique pour nous faire découvrir les aventures du fils des dieux Zeus et Héra. Adolescent doté d’une force surpuissante, mais un peu maladroit, il découvrira son statut divin et deviendra un héros grâce à l’entraînement du satyre Philoctète. Il tombera également amoureux de l’humaine Megara et devra affronter le délirant dieu des enfers Hadès.

Ce film à peut-être faire partie de l’enfance de certains d’entre vous. Sachez qu’il fait désormais partie de la liste des films dont Disney a prévu un remake en live-action. L’annonce s’est faite tout récemment dans le Hollywood Reporter. Hercules rejoint ainsi d’autres films tels que La Petite Sirène ou encore Robin des Bois, annoncé un mois plus tôt.

Quelques (grands) noms annoncés

Plusieurs noms affiliés au projet ont déjà été annoncés.

Tout d’abord, nous retrouverons aux commandes du scénario un certain Dave Callaham. Il est connu notamment pour être derrière la trilogie Expendables. Il a également scénarisé les futurs films de super-héros Wonder Woman 1984 et Shang-Chi.

À la production, nous retrouvons deux frères très connus pour leurs multiples collaborations avec Marvel. Il s’agit des frères Anthony et Joe Russo qui ont notamment signé les deux derniers Avengers. Ils produiront ce remake via leur société AGBO.

Pour l’instant, Disney n’a choisi personne pour réaliser ce film.

Concernant le casting, il n’y a eu aucune annonce. À la place, nous avons beaucoup de rumeurs. Pour jouer la sarcastique Megara, le nom de Ariana Grande revient beaucoup. Parmi les noms de ceux qui pourraient interpréter Hercules, nous retrouvons Ryan Gosling. Parmi les autres noms du casting, les rumeurs citent également Idris Elba.

Remake ou nouvelle histoire ?

Concernant l’histoire, par contre, rien n’a été annoncé. Ce qui est tout à fait normal, car le projet vient tout juste d’être mis en route.

Nous ne saurons donc pas avant un bon moment si le film reprendra l’intrigue du dessin animé original ou s’il s’en éloignera pour proposer quelque chose de nouveau ou peut-être même reprendre l’histoire mythologique originale (comme Disney l’a fait pour le futur remake de Mulan). Si tel est le cas, nous aurons affaire à un film plus destiné à un public plus adulte…

En tout cas, quelques noms impliqués peuvent nous faire dire que nous aurons sûrement affaire à un film plus centré sur l’action (si ces noms restent affiliés au projet, bien sûr)…