Windows 10X – Un OS plus léger pour les mono-écrans

Pour ceux qui ne connaissent pas ce nouvel OS, Windows 10X est une version allégée de Windows 10 en cours de développement par Microsoft.

Une réadaptation nécessaire pour Windows 10X

Windows 10X devait être destiné aux ordinateurs qui possèdent deux écrans. Cependant, avec les circonstances actuelles Microsoft a dû remettre en cause ses objectifs. En effet, le temps passé sur Windows ces derniers temps a explosé. Selon Panos Panay, les utilisateurs passent de plus en plus de temps sur Windows 10 par mois. Microsoft dévoile même que ses utilisateurs ont passé 4 trillions de minutes sur Windows 10 et mars. L’entreprise constate ainsi une une augmentation de l’utilisation de son OS de 75% par rapport à 2019. Une comparaison par rapport aux chiffres de l’année dernière qui peut choquer, néanmoins ce nombre est normal au vu du confinement. Le nombre d’entreprises et de personnes en télétravail ne faisait que s’accroitre lors du confinement, Microsoft doit s’adapter et voir vers l’avenir. Un choix qui pourrait déplaire à certains, mais en temps de crise, beaucoup de plans doivent être revus.

En conséquence, Microsoft sort dans un premier temps son nouvel OS sur les ordinateurs avec un seul écran ou des all-in-one. Windows 10X est fait pour concurrencer Chrome OS et créé autour des l’infrastructure d’Intel ou alors d’AMD. Dans un second temps, Microsoft sortira Windows 10X sur les ordinateurs à doubles écrans comme la Surface Neo.

Dans le futur, la firme compte travailler avec d’autres constructeurs pour intégrer cet OS sur d’autres appareils. Malgré cela, nous ne sommes pas au courant de la date véritable de sortie de ce nouvel OS sur les ordinateurs à un écran ou doubles écrans. Toutefois, nous en saurons peut-être plus lors du Microsoft Builds de ce mois de mai. L’évènement se déroulera le 19 et 20 mai pour être plus précis. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des informations qui seront dévoilées durant ce Microsoft Builds. Que pensez-vous du nouvel OS Windows 10X ?