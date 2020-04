Zoom – Une faille peut mettre votre ordinateur en péril

En ces temps de travail à distance, d’études chez soi ou encore de réflexion dans son canapé, les appels vidéo sont nombreux. Skype, discord, Facetime ou autres, chaque entreprise, école ou encore groupe d’amis a choisi son camp. Personnellement j’utilise discord avec mes amis mais Zoom pour le travail et l’école (actuellement en Master). Cette fois-ci une faille a été trouvée sur le logiciel et elle inquiète l’éditeur pas encore en capacité de la sécuriser.

Zoom – Le rêve qui vire au cauchemar

L’engouement généré par le logiciel a forcément attiré au passage une floppée de hackers. Tous plus motivés les uns que les autres, il en a fallu de peu pour trouver les premières failles. Il y a de cela quelques jours, un zoom bombing permettait aux hackers de partager des contenus via des comptes zoom durant leurs réunions.

La seconde vague d’inquiétude pour les utilisateurs de Zoom a été le partage des identifiants. Plusieurs centaines de milliers de comptes bradés pour moins d’un cent sur le dark web.

Vice reporte la dernière faille en date comme un Zero-Day.

Zero day – Voyez ici une faille qui n’a pas encore été mise à la connaissance de l’éditeur du logiciel et qui n’a donc pas encore été empêché via une mise à jour.

Une faille pour MacOS et une pour Windows, celle de Windows permettrait de prendre le contrôle total du système par l’exécution de code à distance. Le pirate ne peut néanmoins l’exploiter uniquement en participant à une réunion, pas possible de l’utiliser à des fins très néfastes. Le prix demandé pour cette faille serait de 500 000 $.

La seconde sur MacOS ne permet pas d’exécuter du code à distance, ce qui limite la possibilité d’intrusion. Dès lors, cette rumeur de faille Zero-Day est en cours d’enquête par l’éditeur.

Pour tous les utilisateurs de Zoom, faites attention. Les personnes mal intentionnées pullulent ainsi sur la solution de visio-conférences. Nous vous recommandons donc d’utiliser le programme avec une prudence accrue en ces temps d’affluence extrême sur leur plateforme.