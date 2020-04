Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de PS4, Xiaomi et Honor. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de casque Apple, Magic Keyboard et Nintendo Switch. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

L’Apple Magic Keyboard est enfin disponible

Il y a quelques semaines, Apple a présenté l’iPad Pro 2020 accompagné du nouveau Magic Keyboard. Seulement, le Magic Keyboard n’était pas disponible à l’achat jusqu’ici. La raison était toute simple, la version en AZERTY n’était pas prête. Bonne nouvelle, à l’occasion de la sortie de l’iPhone SE (2020), Apple en a également profité pour commencer les précommandes du Magic Keyboard.

Pour rappel, comme le Smart Keyboard, le Magic Keyboard est un étui/clavier pour les iPad Pro de 2018 et de 2020. Il a cependant l’avantage d’avoir de vraies touches similaires à celles qu’on retrouve déjà sur les MacBook Pro de 16 pouces ou le MacBook Air de 2020. En plus de cela, il profite désormais d’un pavé tactile qui est pris en charge par iPadOS depuis la version 13.4. Ce nouveau Magic Keyboard est disponible en précommande à partir de 339 euros pour la version 11 pouces et 399 euros pour la version 12.9 pouces. Pour plus d’informations, nous y avons consacré un article Le Magic Keyboard pour l’iPad Pro d’Apple est en précommande !

Un casque sans-fil et modulable Apple en approche

Cela fait plusieurs années que des rumeurs selon lesquels Apple travaillerait sur un casque audio Bluetooth. Aujourd’hui, ces rumeurs se confirment de plus en plus malgré le fait qu’Apple produit déjà ses casques par le biais de Beats, marque qu’elle a racheté il y a bientôt 6 ans. Ce casque directement concurrencer les casques Bluetooth haut de gamme Bose, Sony mais aussi Sennheiser. Deux modèles de casques seraient alors proposés, un modèle axé confort et lifestyle et un autre plutôt sport, plus léger que le précédent modèle. La particularité de ces casques réside dans leur personnalisation au niveau de l’arceau et des oreillettes. Des zones aimantées interchangeables serait aussi de la partie. Cela offrirait ainsi la possibilité de passer du modèle confort au modèle sport en quelques secondes (moyennant finance bien évidemment).

Le casque, prévu pour l’année 2020, embarquerait la même technologie de réduction de bruit que les AirPods Pro et disposerait d’une puce Apple pour faciliter l’appareillage avec nos produits pommés. Enfin il faut savoir que le projet tourne au ralenti dû à la pandémie de Covid-19 et qu’il n’est pas à exclure qu’il faille attendre quelques mois supplémentaires avant de voir débarquer un nouveau produit Apple.

Une nouvelle Nintendo Switch pourrait bien arriver !

Après l’arrivée de la Switch Lite, Nintendo serait déjà en train de préparer le successeur de la Switch. La console étant victime de son succès, ses utilisateurs sont à l’affut de la moindre fuite ou la moindre information sur des nouveautés potentielles. D’après un tweet à l’origine de cette rumeur, une mise à jour du firmware de cette dernière contiendrait des informations sur un nouveau modèle. Celui-ci serait équipé d’un second écran, ce qui permettrait à Nintendo d’envisager de nouvelles possibilités pour sa console. On se demande si la stratégie est la même qu’avec la console Wii à l’époque. Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre article Leak – Nintendo serait en préparation d’une nouvelle console portable ! Quoi qu’il en soit, si vous possédez déjà une Switch, vous devriez lire notre article dédié au gain de clochettes dans Animal Crossing : New Horizons !

On espère que les actualités du jour autour de casque Apple, Magic Keyboard et Nintendo Switch vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Choix des sujets et mise en page Scotti

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies