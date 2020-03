Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions du Xiaomi Redmi Note 9 Pro, E3 et une nouvelle loi UE. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d’iPad Pro 2020, attestation de déplacement, Xbox Series X et PS5. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

La présentation d’une attestation de déplacement depuis smartphone n’est plus valable

Depuis mardi, il est obligatoire de justifier ses allées et venues à l’extérieur de chez soi par un document officiel pour freiner la diffusion du virus COVID-19. Ces documents, attestant sur l’honneur du motif de la sortie, doivent être imprimés par chacun ou recopiés à la main et être présentés aux forces de l’ordre en cas de contrôle. Jusqu’à présent, il était possible de compléter et signer le document sur son smartphone pour ne pas gaspiller de papier et faciliter la tâche. Aujourd’hui, le gouvernement annonce que seulement les documents papier seront valides. Un dispositif digital est en cours de préparation pour faciliter les contrôles et l’utilisation par les citoyens. En attendant, veillez à toujours avoir une justification papier à jour avec vous et à ne sortir que par nécessité. Pour plus de détails, découvrez notre article L’attestation de déplacement sur mobile n’est plus valable.

Apple dévoile discrètement son iPad Pro 2020

Apple vient de présenter par surprise un nouvel iPad Pro. Au programme, l’entreprise commence par le nouveau processeur A12Z qui devrait être le processeur ARM le plus puissant disponible chez Apple actuellement. De plus, celui-ci est désormais équipé d’un double capteur photo, un en grand angle (12Mp) et un deuxième en ultra grand-angle (10Mp). À côté de ces 2 capteurs, Apple a introduit un capteur LiDAR qui sera notamment dédié à la Réalité Augmentée. Tout le reste devrait rester sensiblement identique à la génération précédente. Ce nouvel iPad Pro est déjà disponible à partir de 899€ en gris sidéral ou argent.

En plus de ça, Apple a aussi annoncé un nouveau Magic Keyboard qui comprend cette fois-ci un trackpad ! Cette nouveauté était assez attendue par de nombreuses personnes. Bien évidemment, iPad OS a ainsi amélioré son support de la souris. Notez que cette amélioration ne concerne pas seulement ce smart keyboard mais aussi d’autres souris comme le Magic Mouse 2 d’Apple. Autre particularité, l’iPad n’est désormais plus sur un clavier, mais « surélevé» par le clavier. De plus, le clavier profite désormais de vraies touches comme on peut déjà le voir sur les Macbook. Enfin, un port USB Type-C est présent sur l’accessoire afin de pouvoir recharger votre iPad. Heureusement, ce nouveau smart keyboard sera aussi compatible avec les iPad Pro de 2018 ! Ce smart keyboard sera vendu au prix de 339€ (11 pouces) ou 399€ (12,9 pouces).

Découvrez notre résumé des conférences sur la PS5 et la Xbox Series X

Malgré l’annulation de la Games Developers Conference et des détails déjà annoncés il y a quelques semaines, Microsoft maintenait sa conférence de présentation de la Xbox Series X. Une bonne nouvelle pour tous les gamers qui attendaient avec impatience d’en savoir plus sur le sujet. Malheureusement la curiosité des spectateurs n’a pas été assouvie. En effet, non content de démarrer la conférence avec une heure de retard, Microsoft a été assez avare de renseignements concernant sa future console de salon. La Xbox Series X sera disponible pour la fin d’année 2020. À part la date de sortie, le voile concernant XCloud fut levé. Le projet aura pour but de proposer des jeux sur le cloud sans différence avec un jeu physique.

Sony n’était pas en reste aujourd’hui et organisait de son côté sa conférence développeur pour présenter sa PS5. Ainsi, cette dernière se dévoilait sans jeu à ses côtés et annonçait l’intégration d’un SSD de 825 Go. Celui-ci pourra atteindre une vitesse de transfert de 5,5 Go/s. Autre (mauvaise) nouvelle, la PS5 sera partiellement compatible avec les jeux de la PS4 et de la PS4 seulement. Les 100 jeux les plus joués sur PS4 seront sélectionnés pour être rétrocompatibles avec la PS5. Enfin, une puissance brute de 10,3 TFLOPS sera disponible sur une console encore trop mystérieuse pour le moment.

