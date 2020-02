Nouveaux détails pour la Xbox Series X, Ultimate Ears dévoile la HyperBoom, Huawei présente sa solution aux services Google – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Sony Xperia, fibre SFR et Realme. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Xbox, Ultimate Ears et Huawei. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une conférence Sony pour présenter le Xperia 1 II

Bien qu’annoncée depuis décembre dernier, la Xbox Series X n’a pas fini de nous dévoiler ses secrets. En effet, Phil Spencer, le numéro 1 de la division Xbox c’est épanché dans un billet publié sur le site de Microsoft. Ce dernier en à profité pour confirmer l’architecture de la prochaine Xbox. Elle tournera sous Zen 2 concernant le processeur et RDNA 2 de chez AMD atteignant ainsi une puissance de calcul de 12 téraflops. Une puissance bien supérieure aux dernières consoles sorties par la firme de Redmond (8x plus que la Xbox One et 2x plus que la Xbox One X). Nouveau venu, le « Variable Rate Shading », cette technologie va permettre à la console d’optimiser ses performances. Phil Spencer est revenu sur le stockage SSD de la console qui se fera en NVMe, l’affichage qui pourra grimper jusqu’à 120 FPS et une définition 8K (encore faut-il avoir le téléviseur qui aille avec).

Enfin, Phil Spencer s’engage à faire tourner tous les jeux de la Xbox 360 et à rendre ceux de la Xbox première du nom plus simple à jouer en augmentant les framerate, mais aussi en leur permettant d’avoir des chargements plus rapides. Pour finir, il ne sera désormais plus utile d’acheter trois fois le même jeu sur trois consoles différentes avec la technologie « Smart Delivery ». En effet, les jeux compatibles pourront être achetés en version Xbox One et joués sur la Xbox Series X une fois la console sortie. Des jeux comme Halo Infinite mais aussi Cyberpunk 2077 seront compatible « Smart Delivery »

Ultimate Ears présente une enceinte surpuissante

Le champion des enceintes portables, Ultimate Ears, complète sa gamme avec une enceinte… pas très portable. En effet, la marque enrichit son catalogue avec son plus gros caisson, la UE HyperBoom. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un monstre de 5,9 Kg, haut de 36 cm et large de 19 cm. Cette enceinte se veut pouvoir ambiancer toutes vos soirées et sonoriser de grands espaces avec des basses toujours plus présentes. Tout en conservant la connectivité efficace de ses congénères, UE mise sur la puissance, la qualité de son et l’autonomie. L’enceinte est capable de fonctionner jusqu’à 24 heures non-stop, pour seulement 2,6 heures de recharge. Elle sera disponible à la commande dès le 03 mars prochain sur le site officiel.

Huawei présente sa solution au Google Play Store

Toujours mise à l’écart par le gouvernement américain, Huawei ne peut toujours pas avoir la certification Google sur ses smartphones. Par conséquent, l’entreprise ne peut plus proposer les services Google (dont le Play Store) sur ses nouveaux smartphones (ex. Huawei Mate 30 Pro) dont de nombreuses applications comme Netflix en sont dépendantes. C’est pour cette raison que Huawei propose depuis peu l’App Gallery. Comme le Google Play Store, celui-ci permet d’avoir accès à des applications comme Snapchat. Seulement, une plateforme d’application ne suffit pas.

À l’occasion d’une conférence où la marque a présenté ses nouveautés comme le Mate XS, la société en a aussi profité pour montrer ses APIs alternatives. Huawei a notamment mis en avant le fait qu’elles fonctionneraient aussi bien voire mieux (ex. Snapchat qui profite d’une meilleure qualité photo grâce aux APIs de Huawei) que les APIs de Google. Que ce soit au niveau de la géolocalisation, des DRM (pour protéger du contenu, ex. Netflix) ou même au niveau de l’appareil photo, l’entreprise peut se passer des services Google et se prépare à une année décisive du futur de Huawei en Europe.

