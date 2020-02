Beephone : Attention ça peut piquer !

En cherchant des informations sur le site Beephone pour faire cet article, on ne s’attendait vraiment pas, mais alors vraiment pas à ça. Alors, on ne va pas y aller par quatre chemins.

Arnaque ou pas

Avec un slogan comme #savethebees ou sauver les abeilles en français, ça partait d’un bon sentiment. Si vous ne connaissez pas Beephone, on va vous expliquer ce qu’ils font et ce qu’ils font pour rendre leurs clients hypers, mais alors hypers mécontents.

Beephone est un site qui propose des iPhone reconditionnés

Contrairement à d’autres sites qui reconditionnement aussi, bien des ordinateurs, des smartphones, des montres ou encore des tablettes, Beephone ne fait que de l’iPhone reconditionné. On appelle aussi ce genre de site, BackMarket.

Des retours explosifs

Beephone fait face à une déferlante de mauvais retours sur les réseaux sociaux. C’est impressionnant à quel point les clients sont mécontent.

On va vous partager des témoignages très ressent, mais il y a un décalage important entre de ce que nous avons pu voir sur le site Trustpilot, Twitter et aussi directement sur le site de l’intéressé.

Il faut bien comprendre que les témoignages sur le réseau ou sur le site de Beephone peuvent être manipulés et faux. Du coup, ils ne sont pas forcement tous honnête, mais bon, il y a tellement de mécontentement que tous ne sont pas que des faux.

Tout va bien sur le forum de Beephone

Les clients sont très satisfait, il y a une grosse majorité de 4 ou 5 étoiles. La note maximum étant 5 étoiles. Ils sont super content de la qualité, des prix, du zéro défaut, d’un service rapide et efficace, des livraisons et expéditions rapides et soignées..

Bref, tout va bien, dans le meilleur des mondes

Le déchaînement sur TrustPilot et Twitter

Sur le premier, il y a des témoignages qui parlent d’arnaques, des remboursements ultra long, voir carrément inexistant. Pire, des iPhone qui n’arrivent jamais.





On peut voir aussi que le service client est aux abonnés absents.

Maintenant, sur Twitter, Il y a quelqu’un qui se plaint que Beephone l’a carrément bloqué. Des autres qui disent de ne surtout pas commander chez eux et parlent eux aussi même d’arnaques.

On ne va pas tous les passer en revue, mais il y a énormément de Tweets qui dressent un tableau noir. D’ailleurs, dans la barre de recherche de Twitter, il suffit de taper #Beephonearnaque et la c’est le déchaînement.

D’ailleurs, depuis Beephone a carrément fermé son compte Twitter.

Sur le forum de 60 millions de consommateurs, il y aussi des témoignages de clients mécontents. RTL radio qui en parle aussi.

On ne le répétera jamais suffisamment, il faut faire attention, car il y a des témoignages qui sont certainement bidon, mais il y a en tellement de négatif, qu’il n’y a pas de fumée sans feux.

Et pour le coup, le feu est immense.

L’avenir de Beephone

On ne sait pas si Beephone va s’en sortir, mais en l’état, réfléchissez bien avant de commander chez eux. Au pire, vous risquez d’attendre votre iPhone un moment ou au « mieux », d’avoir une expérience client catastrophique.

Il y a d’autres sites de BackMarket qui sont sérieux et efficaces. Du coup, si vous cherchez un appareil reconditionné, il faut prendre son temps et bien chercher sur internet avant de faire votre achat.