Nous en avions parlé il y a peu, aujourd’hui nous avons la Np93 ALPHA entre les mains. Lexip, marque française, nous propose une souris pour les gamers un peu novatrice.

Unboxing

Le packaging de la boîte permet, sans même l’ouvrir, de toucher les pads en céramiques, pratique pour attirer les gamers ! Dès l’ouverture nous voyons donc la souris ainsi que deux poids. Le tout est logé dans un support en plastique qui, malheureusement, fait un peu cheap.

Les deux poids présents font respectivement 3.6g et 18g. Ils viendront se loger très facilement sous la souris pour améliorer le confort d’utilisation lors de vos sessions de jeux.

Design

La Lexip Np93 Alpha offre un design très simple et efficace. Comme quoi design et placement tarifaire intéressant peuvent faire bon ménage. Nous retrouvons donc sur le côté gauche le fameux joystick.

Juste au-dessus du joystick ce sont deux boutons. Par défaut ils permettront de faire retour arrière ou marche avant. Ils sont bien conçus et tombent bien sous le pouce.

La partie supérieure présente un bouton ainsi que la molette, cliquable. Le bouton permet, par défaut, de changer les DPI à la volée. Ces deux boutons peuvent bien entendu être illuminés en RGB. L’arrière de la souris arbore très élégamment le logo de la marque.

Le dessous de la Np93 Alpha est très abouti. Nous retrouvons donc l’emplacement dédié aux deux poids fournis. Bien entendu, les pads céramiques sont aussi de la partie et sont aux nombres de 6.

Fonctionnalités et performance

Le joystick permettra, par exemple, d’accroître votre précision dans les phases de snipping sur certains jeux comme Call Of Duty, pour ne citer que lui. Pour ma part, j’ai eu un peu de mal à m’y faire, la présence du joystick gênant un peu et rendant plus difficile la prise en main.

En termes de DPI, ils grimpent jusqu’à 12 000 pour offrir des mouvements toujours plus fluides. Les patins en céramiques, quant à eux, permettent d’offrir une très bonne maniabilité sur toutes les surfaces, un très gros plus. Ils permettent également d’offrir un très grand confort d’utilisation ainsi que d’apporter la précision nécessaire pour une utilisation optimale du joystick.

Le logiciel Lexip Control Software permet de tout contrôler. Vous pourrez donc modifier les attributions des différents boutons, et du joystick.

Conclusion

Avec son tarif très agressif, Lexip met un grand coup dans le milieu du gaming ! Disponible au tarif de 49.99€ sur Amazon, elle sera accessible à bon nombre de gamers !

Pour ma part, malgré une prise en main un peu compliquée, j’ai été séduit par cette souris. Les pads en céramique offrent une très bonne maniabilité, couplée à des DPI assez élevés, un très bon combo !

