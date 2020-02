Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Xbox, Ultimate Ears et Huawei. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de 5G, batteries amovibles et Xbox. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

La 5G est prévue pour cet été en France

Plus que quelques mois à patienter avant l’arrivée de la 5G en France. En effet, l’ARCEP vient d’autoriser son déploiement à partir de juillet prochain. Avant ce déploiement, il faudra que les quatre opérateurs que sont Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom obtiennent un bloc de fréquence sur la bande 3,4/3,8 Ghz. L’attribution se fera en juin prochain et le déploiement de la 5G pourra se faire dès le mois prochain. Malheureusement, l’ARCEP annonce cette 5G comme étant une 4G améliorée. Bien que dix fois supérieur à la 4G, il faudra attendre 2022 pour obtenir une « 5G dite Stand Alone ». Bien entendu, posséder un smartphone compatible 5G sera nécessaire afin de pouvoir profiter de ce réseau. À noter que la 5G ne sera pas fournie à partir de nouvelles antennes relais, mais que les antennes actuelles seront remplacées par des antennes 5G.

Une nouvelle interface pour la Xbox One

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle mise à jour pour ses Xbox One. En bêta depuis plus de six mois, cette mise à jour a pour but d’améliorer l’expérience utilisateur. Au programme, l’entreprise a commencé par introduire un nouvel écran d’accueil plus organisé qu’auparavant. De plus, la multinationale a aussi ajouté des options de filtrage afin de pouvoir avoir accès à vos jeux & applications plus rapidement. Ils en ont aussi profité pour ajouter une fonction liée aux notifications. En effet, vous pourrez désormais choisir la zone de l’écran où vous voulez que les notifications apparaissent. Enfin, les images ainsi que les GIF sont désormais supportés dans vos conversations. Cette mise à jour est en cours de déploiement et devrait être installée automatiquement sur votre console. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours le mettre à jour manuellement à travers les réglages.

L’UE veut obliger le retour des batteries amovibles

Les anciens se souviendront de cette époque où il suffisait de soulever le capot de son smartphone pour retirer la batterie. A présent, les smartphones sont dotés de coques hermétiques difficilement démontables pour les novices et nécessitant l’intervention d’un spécialiste quand il s’agit de remplacer une batterie usagée. Afin de palier à ce problème, les députés européens réfléchissent à une loi forçant les constructeurs à faciliter le remplacement de leurs batteries. Le un but précis de cette démarche est de réduire l’empreinte carbone et les déchets électroniques, auquel le marché des smartphones contribue en grande partie. On savait par exemple Apple réticent à l’idée d’un connecteur universel, on espère que la marque à la pomme, souvent accusée d’obsolescence programmée sur ses batteries se conformera à cette nouvelle règle si elle est adoptée.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L'Actu, notre projet vidéo d'actualité rapide sur Twitter et YouTube.