Lexip Np93 ALPHA : Du nouveau chez les souris gaming

Lexip, une marque française, vient d’annoncer une souris d’un nouveau genre dans l’univers du gaming. Avec la Np93 ALPHA la société souhaite offrir une nouvelle expérience de jeu en ajoutant.. un joystick ! Entre nouveautés et petit prix, la France veut innover dans le monde du gaming, et c’est prometteur.

Une première dans le monde du gaming

LEXIP : Logo

Chez Lexip, les ingénieurs sont passionnés de gaming et ont rivalisé d’ingéniosité afin de mettre au point cette Np93 ALPHA, la première souris gaming avec joystick. Ce dernier est breveté et intègre deux axes différents avec une inclinaison de +/- 30 degrés dans toutes les directions.

LEXIP Np93 ALPHA : Vue avec joystick breveté

Et le joystick n’est pas le seul élément à être breveté puisque la souris dispose également d’un nouveau système de changement de DPI en temps réel et permet de grimper jusqu’à 12 000DPI, rien que ça ! Ce dernier système permet, notamment de changer la sensibilité lors des phases de visée afin de gagner en précision et de revenir à une sensibilité normale ensuite.

LEXIP Np93 ALPHA : Système de changement de DPI

Les patins en céramique permettent également d’augmenter la précision de la souris en offrant une meilleure glisse et plus de vitesse. Ces derniers jouent également pour le confort en réduisant la friction sur la surface, permettant de diminuer les efforts.

Finissons la présentation de cette future nouveauté avec son poids. Elle sera livrée avec 2 lests de 3.5g et 18.4g afin d’ajuster le poids au mieux. La souris seule, à vide, pèse 145g. La souris pourra gérer pas moins de 12 macros programmables, le tout réglable via un logiciel dédié.

Parlons maintenant du plus important : La Lexip Np93 ALPHA sera disponible dès le 31 janvier 2020 pour un prix assez incroyable de 49.99€. Pour les plus impatients d’entre vous, il est déjà possible de passer précommande sur le site officiel de la marque.