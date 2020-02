Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Twitter, Friends et HTC Vive. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Sony Xperia, fibre SFR et Realme. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Une conférence Sony pour présenter le Xperia 1 II

Malgré l’annulation du MWC 2020, Sony à tout de même proposé en ligne sa conférence enregistrée sur YouTube. Une conférence qui a permis de présenter le nouveau smartphone de la marque, le Sony Xperia 1 II. Côté caractéristique, le nouveau modèle de Sony dispose d’un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces et un format 21:9. L’écran du Xperia 1 II dispose en plus d’un taux rafraîchissement de 60Hz.

Quant à l’appareil photon, celui-ci se décline en 3 objectifs:

– 16mm : 12MP 1/2,6 pouce

– 24mm : 12MP 1/1,7 pouce

– 70mm : 12MP 1/3,4 pouce

Le smartphone est aussi équipé de 8Go de Ram et fonctionnera grâce a une puce Snapdragon 865. Le Xperia 1 II se décline en 2 coloris, noir et violet. Le smartphone sera disponible au printemps prochain à partir de 1 199 euros. Une alternative moins cher du nom de Sony Xperia 10 II aussi été dévoilé pour un prix de 369€.

La fibre SFR est désormais moins chère que l’ADSL

L’ASDL, ça marche bien et ce n’est pas cher, mais pourquoi se priver de la fibre quand le tarif est le même ? C’est les promos chez SFR, et pour les logements éligibles, c’est une offre à ne pas manquer. La fibre est a 15€ par mois chez le fournisseur d’accès, et ce pour un an, avant de remonter à 38€, le tout avec un débit jusqu’à 500 Mb/s en upload et en download. En s’engageant pour 1 an seulement, les dinosaures d’internet pourront sortir de leur grotte grâce à cette offre alléchante. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier l’éligibilité de votre domicile sur le site à cette adresse.

Pas de MWC, mais une conférence pour présenter le Realme X50 Pro

Realme est connu pour ses smartphones avec un rapport qualité-prix excellent. L’entreprise vient d’annoncer le X50 Pro et encore une fois, ce smartphone n’échappe pas aux règles. En effet, l’appareil est tout abord équipé d’un processeur Snapdragon 865, l’une des dernières puces de Qualcomm. Ensuite, le smartphone profite aussi d’une dalle SUPER AMOLED en 90Hz ainsi qu’un quadruple appareil photo à l’arrière. Alimentée par deux batteries d’une capacité totale de 4200 mAh. Ce système permet au Realme X50 Pro d’avoir une recharge rapide en 65W.

Ce n’est pas la seule particularité de l’appareil. Celui profite aussi d’une connectivité 5G et d’un stockage assez rapide (UFS 3.0). Cette fiche technique laisserait sans doute penser que son prix dépasse la barre des 1000€. Seulement ce n’est pas le cas ici ! Le Realme X50 Pro sera proposé aux alentours des 599€ pour sa version d’entrée de gamme ! Ce smartphone fait donc partie des smartphones 5G les moins chers du marché actuellement. Nous ignorons pour le moment si le smartphone sera proposé en France.

