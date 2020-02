NZXT H1 – Le boitier mini-ITX qui voit grand

Aujourd’hui NZXT annonce un produit quelque peu spécial, le boîtier H1, mini-ITX. Conçu pour convenir à toutes les envies d’un gamer, il s’adapte très correctement et fournit une expérience utilisateur facilitée.

Mini-ITX mais qu’est ce que c’est ?

Un boitier mini-ITX, mais qu’est ce que ça signifie ? Il existe plusieurs tailles de cartes mères, les Extended-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Nano-ITX et pour finir Pico-ITX.

Source : apcpedagogie.com

Pour vous donner une idée de l’échelle de taille, le boitier dépend donc de la carte mère. Pour le boitier de NZXT, plusieurs composants sont déjà intégrés. Cela facilite grandement toute installation de composants, le travail est prémâché.

Nous avons toujours voulu améliorer les boîtiers de petite taille, car ils sont souvent difficiles à intégrer et peuvent nuire aux performances du matériel haut de gamme. C’est pourquoi nous avons simplifié le processus de construction et nous nous sommes concentrés sur les performances lors de la conception du NZXT H1. Nous avons voulu en faire l’une des constructions les plus faciles à réaliser, sans faire de compromis dans le domaine du jeu. Johnny Hou, fondateur et directeur général de NZXT

Les composants ajoutés et le boitier permettent de connecter quasiment n’importe quel GPU (carte graphique) de taille normale.

4 Points importants du Boitier H1 mini-ITX

● PETIT MAIS PUISSANT. La conception verticale compacte offre un faible encombrement spatial tout en conservant la prise en charge de la plupart des GPU pleine taille du marché, ce qui vous permet de conserver votre bureau sans sacrifier la puissance graphique.

● UNE CONSTRUCTION SIMPLE. Le plateau SSD sans outil, la carte PCIe pré-installée et les câbles d’alimentation préroutés rendent l’installation incroyablement simple. En plus du design, les E/S de la carte mère sont orientées vers le bas. Ce qui permet de faire passer tous les câbles par le fond du boîtier mini-ITX pour une apparence propre et simplifiée.

● INTÉGRATION DES COMPOSANTS. L’alimentation électrique intégrée et l’AIO offrent une meilleure expérience de montage, ainsi que des câbles pré-routés qui facilitent la gestion de l’encombrement et réduisent le temps de montage. Une carte PCIe intégrée est incluse pour le montage vertical du GPU. Elle est donc compatible avec les GPU PCIe Gen 3.

● AIR FLOW ÉLÉGANT Le flux d’air à double chambre et à haute efficacité thermique est conçu pour permettre au CPU, au GPU et au PSU d’aspirer l’air frais et d’évacuer l’air chaud sans affecter la température des composants voisins.



Le prix du boitier H1 mini-ITX est de 349 €, disponible en Blanc mat et en Noir mat