Nous avons eu l’occasion de tester le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le petit dernier de la gamme Redmi proposé à moins de 250€. On le découvre ensemble !

Design

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est vendu en 4 coloris : Forêt verte, Perle blanche, Minéral gris, et Bleu océan. Le modèle que nous avons eu l’occasion de tester est le premier, Forêt verte. Il s’agit d’un smartphone au coloris assez particulier, mais qui est magnifique. Si vous souhaitez également avoir l’option « Traces de doigts », sachez qu’elle est incluse avec le téléphone !

Vous l’aurez sans doute remarqué en voyant le téléphone, nous avons à première vue 3 capteurs photos. En réalité, nous en avons 4 : Un capteur grand angle de 64 MP, un objectif ultra-grand angle de 8 MP, un objectif macro de 8 MP, et un capteur de profondeur de 2 MP (permettant d’avoir un mode portrait). Nous découvrirons les photos que prend ce téléphone un peu plus tard.

Concernant l’écran, nous avons un écran de 6,53 pouces. Il a un ratio écran/corps de 91,4% ; c’est pas mal du tout ! Nous retrouvons également la fameuse encoche goutte d’eau afin d’y loger le capteur photo avant de 20 MP.

L’écran

Comme annoncé précédemment, nous avons un écran de 6,53 pouces. Il s’agit d’un écran en Full HD+, soit une résolution de 2340×1080. C’est un très bel écran qui peut nous restituer de très belles couleurs, d’autant plus qu’il supporte l’HDR ! Afin de protéger l’écran, nous noterons la présence du Corning Gorilla Glass 5, ainsi qu’une protection anti-traces de doigts. Aucun soucis n’est à noter lors de l’utilisation du téléphone en extérieur, nous voyions toujours bien l’écran, même en plein soleil.

Photo & vidéo

Passons maintenant à la partie la plus attendue de ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro. En effet, dans des téléphones dans cette gamme de prix, nous devons nous attendre à des photos potables, seulement. Cependant, les capteurs photos des téléphones à bas prix s’améliorent continuellement. Nous allons voir ce que donne ce téléphone sur ce point !

Tout d’abord, afin d’illustrer la différence entre les capteurs photos, voici un petit exemple.

Téléobjectif

Capteur grand angle

Capteur ultra grand angle

A première vue, nous voyons une différence assez flagrante sur la colorimétrie entre le capteur ultra grand angle et le capteur grand angle. Cependant, entre le capteur grand angle et le téléobjectif, il n’y a que très peu de différence. C’est tout de même dommage.

Nous avons un capteur 64 MP en capteur principal, ce qui vous permettra de zoomer en ayant une image propre en mode « Normal », ou alors de se mettre en mode « 64 MP » pour avoir des clichés d’une résolution de 9248×6936.

Concernant le mode nuit, c’est malheureusement un peu décevant également. Dans des photos dans des lieux sombres, nous gagnerons en effet en netteté, mais nous gagnerons aussi en parasites sur la photo.

Photo classique

Mode nuit

Cependant, le mode nuit sera un atout majeur lors de vos photos avec un peu de lumière, comme ici.

Concernant la vidéo, vous avez sans doute dû vous dire qu’on allait être limités, pour 250€. Eh bien, cela peut vous paraître fou, mais on peut filmer en 4K 30fps avec le capteur principal ! Dans cette gamme de prix, c’est très surprenant. Avec le capteur ultra-grand angle, nous avons un enregistrement en 1080p 30fps maximum.

Concernant la stabilisation vidéo, nous en avons l’habitude avec Xiaomi : L’image est très stable, mais lorsque l’on est dans un environnement sombre, l’image devient vite floue.

Concernant le mode ralenti, là aussi on est surpris pour un téléphone à moins de 250€ : 1080p 120 fps, ou alors vous pouvez monter jusqu’à 960 fps en 720p !

Puissance & fluidité

Concernant les performances, le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est aidé par un Helio G90T, qui a réussi à faire tourner des jeux à au moins 30fps sans aucun soucis. Le tout étant épaulé par 6Go de RAM, ce téléphone est très plaisant à utiliser.

Concernant la chauffe, nous n’en avons senti aucune ! Puis en allant voir le site de Xiaomi, on a compris pourquoi.

Pendant le test, nous avons trouvé que le téléphone était assez lent sur MIUI 10, qui est la surcouche de Xiaomi. Il y avait pas mal d’animations qui avaient du mal, mais cela s’est arrangé avec l’apparition de MIUI 11, qui s’est installée pendant notre test. Cependant, nous devons bien avouer que les points négatifs que nous avions soulevés sur MIUI 10 lors du test du Xiaomi Mi 9T Pro n’ont pas changé. Cela est bien dommage…

Autonomie

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro a une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Le téléphone peut tenir environ deux jours dans une utilisation normale, et une journée et demi en utilisation intensive. Au final, on a plus besoin de faire attention au niveau de la batterie ! Concernant la recharge du téléphone, le constructeur nous annonce une recharge complète en deux heures, et c’est le cas ! C’est un chargeur de 18W en USB-C qui nous permet cela.

Audio

Le téléphone a un haut-parleur en bas du téléphone, ainsi qu’une prise jack 3.5mm (et oui, ce port est encore vivant !). Le son du haut-parleur est malheureusement en mono et le son est assez criard, mais dans cette gamme de prix c’est assez habituel. Si vous avez des écouteurs sans fil, vous pourrez profiter du Bluetooth 5.0, qui est la norme la plus récente.

Conclusion

Ce Xiaomi Redmi Note 8 Pro nous a convaincu. Pour moins de 250€, vous avez un téléphone de qualité, avec des fonctions devenues quelque peu indispensables (NFC, USB-C…), une surcouche pas trop mauvaise, une autonomie en béton armé, ainsi que de très bons capteurs photos. Est-ce qu’on recommande ? Oui !

