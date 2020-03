Hacking Hotel de Ville – Une belle découverte de Startup

Le Hacking de l’Hotel de ville fut organisé par Paris&Co le 6 Mars dernier. Cette année encore, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a confié les clefs de la mairie de Paris aux acteurs de l’innovation pour la 6ème édition du Hacking de l’Hôtel de Ville.

Ce salon startup parisien permet aux grands groupes, experts, organismes d’accompagnement, institutions, investisseurs et acheteurs de la Ville de Paris de rencontrer des startups locales et innovantes. Et ainsi construire, partager afin de développer de nouvelles idées et opportunités d’affaires.

Le Hacking 2020 à un succès de startup

Plus de 400 rendez-vous, 5 tables rondes, 24 demonstrations et un atelier ont eu lieu lors de la journée du Hacking de l’Hotel de Ville.

Après le lancement de l’événement par la Maire de Paris Anne Hidalgo, les 4 000 rendez-vous se sont enchainés dans la majestueuse salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville pour permettre aux startups d’accroitre leurs débouchés et d’étoffer leur carnet d’adresses, tandis qu’entrepreneurs, experts, investisseurs, décideurs et médias débattaient des enjeux d’actualité dans l’emblématique salle du Conseil de Paris ou dans le salon Jean- Paul Laurens.

Nous étions media partenaire et ainsi y avons passé la journée à faire des rencontres. Nous allons vous parler de deux startups qui nous ont marqué au Hacking de l’Hotel de Ville.

eCorpGaming – Le recrutement et test de personnalité en jouant

Recruter et juger correctement un candidat est vraiment difficile. Et ce dans les deux sens, en tant que candidat et en tant que recruteur. Et c’est ici qu’intervient cette startup. Faire un lien entre les deux dans un stade avancé du recrutement. eCorpGaming offre ainsi ici une solution de test de personnalité basé sur votre manière de jouer.

Mais surtout, le point le plus interessant, n’est pas le gaming mais le fait que le système ne se base pas sur leur propre jeu, mais sur une variété de jeux existants. Ainsi en jouant à LOL comme vous en avez l’habitude ou Brawls Stars. Leur system se base sur les API de ces jeux et analyse vos actions, et en analysant aussi vos capacités à collaborer avec vos équipiers.

Une belle idée que l’on espère voir se developper dans le futur.

Cabaletta x Bonduelle – Le distributeur automatique de salade

Au Japon, tout se vend en distributeur automatique. Tout, vraiment, nourriture, boisson, legumes… La raison, le coût élevé des loyers et aussi des salaires. Dans cet optique, mais également pour offrir des services disponibles en continu beaucoup de services se lancent dans l’automatisation.

Cabaletta nous propose une solution réellement interessante. Un distributeur automatique de salade fraiche. Pas des salades préparés à l’avance. Non, loin de la.

Le distributeur est rempli de plusieurs compartiments d’aliments et vous choisissez vos portions et payez en fonction. Cela peut être une salade végétarienne, une salade au jambon, au thon ou césar. Les ingrédients et sauces sont nombreuses et donc ainsi les possibles.

Une sorte de salade bar ouvert 24 heures sur 24 en quelque sorte. Une petite innovation qui permet d’apporter une touche de fraicheur facilement un peu partout. On peut imaginer la solution dans des gares de trains ou dans une sale de pause d’un bureau.

Le Hacking de l’Hotel de Ville – Un salon startup à refaire !

Nous avons pu rencontrer et découvrir plus que 2 startups lors du Hacking de l’Hotel de ville 2020. Mais nous voulions surtout vous faire un retour concis sur notre expérience. Un salon au coeur de Paris qui donne envie d’être suivit d’année en année. Une bonne occasion de visiter l’hotel de ville et de découvrir quelques innovations. Pour sur, nous reviendrons !